Massimiliano Rosolino attacca Federica Pellegrini: “Sempre messa sul piedistallo”, la replica: “A qualcuno rode”

Tra Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini non sembra correre buon sangue. Questo almeno appare dallo scontro delle ultime ore tra i due ex atleti azzurri di nuoto. Ecco tutto quello che è successo.

Le parole di Massimiliano Rosolino

Loro sono due dei più grandi campioni della storia del nuoto azzurro, anche se hanno gareggiato in periodi diversi. Oggi Massimiliano Rosolino si è imposto come personaggio televisivo, con l’esperienza come inviato de L’Isola dei Famosi, su Canale 5. Federica Pellegrini, invece, ha dato un’ultima, grande prova del suo immenso talento alle Olimpiadi di Tokyo di questa estate. Ma, tra i due, c’è stato un botta e risposta via social. Cosa è accaduto? Tutto è iniziato con un’intervista rilasciata da Rosolino a Il Corriere della Sera in cui, tra le altre cose, l’ex campione parla di Pellegrini.

Ha raccontato Rosolino: “Un flirt tra noi? No, è una leggenda metropolitana. Sul piano sportivo, nei due anni a Verona, ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto. A 16 anni era già ‘principessa’, nonostante non avesse vinto ancora nulla. Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità”.

La risposta di Federica Pellegrini

Non si è certo fatta attendere la risposta, arrivata a stretto giro, di Federica Pellegrini. In una serie di stories, pubblicate sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, l’ex campionessa azzurra ha attaccato: “Da quanto leggo sui giornali a qualcuno rode il c**o”.

Ed ha poi aggiunto sibillina: “Se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte eh eh…”. Insomma la faccenda non sembra essere proprio del tutto chiusa.