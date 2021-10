Sabrina Ghio , il racconto del suo periodo difficile: “La terapia di medicine mi ha creato problemi”

Sabrina Ghio è stata una tronista del programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. È molto seguita sui social. Infatti è proprio lì che ha comunicato ai fan che non sta affatto bene. Ecco tutti dettagli della vicenda.

Sabrina Ghio, da Amici alla proposta di matrimonio

Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere Sabrina Ghio anni fa in una delle prime edizioni del talent show Amici e si era proposta in qualità di ballerina. Dopo questa esperienza televisiva è sparita per un po’ dalla circolazione. Poi la De Filippi le ha dato la possibilità di sedersi sul trono per trovare l’anima gemella. Al momento della scelta ha ricevuto una risposta negativa dal corteggiatore Nicolò Raniolo. Il dispiacere c’è stato, ma per fortuna è riuscita a voltare pagina tra le braccia del fidanzato Carlo Negri, il quale qualche mese fa le ha fatto la proposta di matrimonio. Sicuramente avrà regalato dei bellissimi momenti all’ex tronista, soprattutto in un momento della sua vita così delicato. Tutti sanno che è dovuta andare sotto i ferri per problemi di salute. Nello specifico ha scoperto, durante una visita di controllo, di avere un tumore allo stadio iniziale. Ecco ora come sta.

“La terapia di medicine che ho fatto mi ha provocato tanti problemi”

La piacevole scoperta ha fatto cadere nello sconforto Sabrina. Non sono stati mesi facili, dato che ha dovuto assumere tante medicine e sottoporsi a cure e terapie di ogni genere. Il male è stato preso in tempo, dunque è stato evitato il peggio. L’ex tronista si è sottoposta a una serie di operazioni con il laser. “La terapia di medicine che ho fatto mi ha provocato tanti problemi ultimamente”, ecco cosa ha scritto ultimamente sul suo profilo social. Non ha nascosto la paura e l’ansia che prova nell’affrontare questa situazione che ancora non è giunta al termine. Per fortuna può contare sull’amore delle persone che la circondano. Del resto è la forza di questo sentimento che può sostenere nel modo giusto chi ne ha bisogno.

Nozze in vista per l’ex tronista

Il fidanzato non ha esitato a chiederle la mano e recarsi insieme sull’altare. Di conseguenza Sabrina Ghio si sta dedicando ai preparativi del lieto evento mentre sta affrontando la sua malattia. Inutile dire che i follower le stanno facendo tante domande sia per il matrimonio che per le sue condizioni fisiche. Essendo un personaggio pubblico, è molto seguita. Non a caso vanta di tantissimi seguaci che non perdono mai un suo post. Sabrina è disponibile a comunicare con chi la segue fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo. Per questo motivo tende ad aggiornare costantemente, ringraziando per il caloroso supporto che sta ricevendo.

