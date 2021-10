Gf Vip, Miriana Trevisan ha un compagno fuori dalla casa? Ecco la verità e il ruolo dell’ex dama di Uomini e Donne

Miriana Trevisan è una delle concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 6. E’ al centro dell’attenzione per il suo avvicinamento a Nicola Pisu, ma in realtà da poco è emerso dal web che il suo ex starebbe con una dama del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta.

Miriana e Nicola, amore (già) al capolinea?

Miriana Trevisan sta facendo parlare di sé per il suo flirt in corso con il compagno d’avventura Nicola Pisu. Il nipote di Enzo Marigliani e figlio di Patrizia Marigliani ha ammesso di essersi innamorato della donna. Miriana all’inizio era incerta se lasciarsi andare tra le sue braccia. Alfonso Signorini, nell’ultima diretta di lunedì scorso, le aveva detto di agire più d’istinto e così ha fatto. Infatti dopo qualche ora dalla puntata c’è stato il primo bacio nella camera da letto mentre gli altri dormivano. Nicola ha addirittura organizzato una cena romantica lontano dagli occhi degli altri per stare un po’ con lei. Miriana non sembra essere convinta di queste attenzioni, dunque non sono mancate le chiacchiere sul suo status sentimentale. Ha detto di essere entrata nella casa da single, ma probabilmente potrebbe avere qualcuno nella testa e nel cuore. A chiarire la situazione ci ha pensato una nota influencer di spicco. Ecco di chi si tratta.

La verità sta circolando sul web

A lanciare lo scoop ci ha pensato l’influenza Deianira Marzano. Ha pubblicato delle foto che ritraggono Miriana mentre bacia quest’uomo qualche settimana prima di entrare nella casa. Di recente, invece, costui è stato paparazzato in atteggiamenti più che confidenziali con Veronica Ursida. La persona in questione si chiama Vito e pare che abbia intrapreso una relazione con la bellissima ex dama di Uomini e Donne. Di conseguenza molti dovranno ricredersi, dal momento che Miriana ha detto la verità sul fatto di essere single. Alcuni pensano a un ipotetico tradimento di lui a sua insaputa. Se così fosse ha tutto il diritto di sapere. Signorini la aggiornerà sulla nuova coppia?

“Non farti prendere in giro”

Molti si sono espressi sul rapporto che si è venuto a creare tra Miriana e Nicola. Anche la madre di lui è intervenuta lasciando un commento sul web che non è passato inosservato. Ha pubblicato l’acronimo N.F.P.I.G. accompagnando l’immagine del figlio. Come se non bastasse il profilo creato per sostenere Nicola ha condiviso un’immagine di una strega e probabilmente si voleva fare riferimento appunto all’ex moglie di Pago. Come andrà a finire la faccenda? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

