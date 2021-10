Cuori, anticipazioni appuntamento 24 ottobre: Delia contro Alberto, sfida contro il tempo

La prima puntata del telefilm intitolato Cuori è andata in onda sulla Rai domenica 17 ottobre e ha riscosso un grande successo. Il merito è senza dubbio del formidabile cast. Ecco le anticipazioni della puntata di stasera, domenica 24 ottobre, che sono state date da uno degli attori di punta.

Cuori, un grande successo con un formidabile cast

La settimana scorsa su Rai 1 sono andate in onda due nuovi episodi della fiction di Riccardo Donna. I protagonisti assoluti sono tre cardiochirurghi dell’ospedale di Torino: il dottore Alberto Ferraris è colui che rientra nelle grazie del professor Corvara ed entrambi si contendono la bella Delia Brunello giunta da Huston per motivi di lavoro. Gli attori che prestano i volti a questi personaggi sono rispettivamente Matteo Martari, Daniele Pecci e Pilar Fogliati. Delia e Alberto sono stati sposati in passato. Le loro strade si sono separate poiché lei è andata negli Stati Uniti d’America mentre lui in Svezia. A distanza di 6 anni si ritrovano nell’ospedale piemontese a lavorare l’uno accanto all’altra. Tra loro si intrometterà il professore Corvara. Anche stasera non mancheranno i colpi di scena che terranno incollati al piccolo schermo i telespettatori. A un certo punto Delia non darà più sue notizie, creando disagi nella struttura ospedaliera. Ecco cosa succederà.

“Un’anticipazione su Cuori? Accadranno delle cose gravi”

A dare un piccolo anticipo ci ha pensato Daniele Pecci. Ha svelato che in ospedale tutti non vedono l’ora di accogliere il Vescovo che farà loro visita. Con il suo intervento sicuramente l’ospedale potrebbe avere importanti riscontri per il trapianto di cuore. Nel frattempo Delia e Alberto avranno un battibecco professionale in seguito all’arrivo di una paziente di nome Rosa. Se lui vuole operarla per problemi gravi al cuore, lei si opporrà a tutti i costi. Per questo motivo entro 48 ore dovrà trovare un modo per salvare la sua vita, altrimenti Rosa andrà sotto i ferri. A un certo punto nessuno avrà più notizie sul suo conto, di conseguenza sarà attesa con ansia per la decisione finale.

La Rai dichiara il boom di ascolti

La fiction ha catturato l’attenzione di 4 milioni di spettatori con uno share del 20%. Ha avuto la meglio contro il programma Scherzi a parte che sta andando in onda su canale 5 in prima serata con al timone della conduzione Enrico Papi. La puntata del 17 ottobre ha solo portato a casa il 14% di share. Ciò significa che la Rai ha scelto bene su cosa puntare per ottenere il maggior numero di ascolti. Anche stasera ci sarà questo risultato? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

