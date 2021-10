Bollettino coronavirus 25 ottobre: 2.535 contagi, 30 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 25 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 2.535 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.725. Sono invece 30 le vittime in un giorno (ieri 24). Sono 222.385 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 403.715. Il tasso di positività è all’1,1%, in aumento rispetto allo 0,9% di ieri. Sono 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 16 (ieri 18). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.579, rispetto a ieri sono 106 in più. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 74.654, 121 in meno nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.743.720, i morti 131.856. I dimessi e i guariti sono invece 4.537.210, con un incremento di 2.626 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Emilia Romagna 362 nuovi positivi e cinque decessi

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 430.099 casi di positività, 362 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.023 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,4%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.794.767 dosi; sul totale, sono 3.447.666 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 144 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 151 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone; 212 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,3 anni. Sui 144 asintomatici, 89 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 8 con lo screening sierologico, 10 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1 tramite i test pre-ricovero. Per 36 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 93 casi; seguita da Bologna con 57 nuovi casi, Parma (40), Ravenna (38), il Circondario Imolese (27) Cesena (22), Rimini (20), Ferrara (19), quindi Forlì (18), Reggio Emilia (17)e infine Piacenza (11).

In Campania 253 nuovi casi, 7 morti

Sono 253 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 9.655 test. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 7 nuovi decessi. In Campania sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 183 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

In Toscana altri 3 decessi

In Toscana sono 287.722 i casi di positività al Coronavirus, 211 in più rispetto a ieri. I nuovi casi hanno un’età media di circa 43 anni. Si registrano purtroppo altri 3 decessi – tutte donne, con un’età media di 90,3 anni, residenti a Pistoia, a Siena e una fuori Toscana – che portano il totale a 7.254. Ancora un aumento nei ricoveri: sono 259, 11 in più rispetto a ieri, di cui 24 in terapia intensiva (stabili). Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 275.354 (95,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.114, -0,5% rispetto a ieri. Complessivamente, 4.855 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (37 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%). Sono 13.247 (192 in più rispetto a ieri, più 1,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 34 casi in più rispetto a ieri, Prato 5, Pistoia 21, Massa Carrara 16, Lucca 23, Pisa 17, Livorno 26, Arezzo 16, Siena 32, Grosseto 21.

In Calabria 106 nuovi contagi e 4 morti

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 106 i nuovi contagi registrati (su 1.986 tamponi effettuati), +154 guariti e 4 morti (per un totale di 1.444 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -52 attualmente positivi, -53 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 6).

In Abruzzo 7 nuovi positivi e 41 guariti

Sono 7 (di età compresa tra 30 e 99 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 82372. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2559. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78296 dimessi/guariti (+41 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1517 (-34 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità, precisando che nel totale sono ricompresi anche 494 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.59 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1451 (-38 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 847 tamponi molecolari (1469634 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5259 test antigenici (991607). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.14 per cento. Del totale dei casi positivi, 21102 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+4 rispetto a ieri), 20982 in provincia di Chieti (invariato), 19755 in provincia di Pescara (+2), 19738 in provincia di Teramo (-1 per riallineamento), 677 fuori regione (+3) e 118 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

