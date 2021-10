Cuba, il premier Diaz-Canel attacca gli Usa: “Vogliono sovvertire il nostro ordine interno”

Il premier cubano ha attaccato duramente gli Stati Uniti, accusati di aver dato il via nella nazione a una vera e propria opera di destabilizzazione politica.

Il premier cubano Miguel Diaz-Canel, non ha usato mezzi termini e ha deciso di attaccare frontalmente gli Stati Uniti durante una riunione del Partito Comunista della nazione. Gli Usa starebbero infatti a suo parere utilizzando la loro ambasciata all’Avana per foraggiare un’azione di destabilizzazione politica del paese. Diaz-Canel ha spiegato chiaramente ai presenti come a suo parere l’intenzione dell’amministrazione Biden sia quella di “sovvertire l’ordine interno del paese”.

Accuse molto pesanti, che il premier ha oltretutto “rinforzato” spiegando come invece la sua nazione stia facendo di tutto per instaurare un dialogo pacifico e distensivo con Washington, e che certe accuse fatte in passato dagli Usa, come quella di utilizzare l’ambasciata nella capitale americana per minare l’ordine costituzionale del paese, sono prive di qualunque fondamento.