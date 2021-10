Pechino, maratona annullata a causa di un nuovo focolaio Covid

Un nuovo focolaio Covid nella città ha convinto gli organizzatori della maratona di Pechino ad annullare l’evento fino a quando i contagi non torneranno vicini allo zero. Il timore infatti, riguarda principalmente le olimpiadi che si terranno nella nazione questo inverno. Un evento a cui il governo non vuole rinunciare in alcun modo.

La tradizionale maratona che si tiene la città di Pechino ogni anno, e che avrebbe dovuto svolgersi questo fine settimana, è stata sospesa a causa della scoperta di un nuovo focolaio di Covid. La notizia è stata confermata dagli organizzatori dell’evento, che hanno in seguito specificato come si tratti di un rinvio fino a data da destinarsi, in quanto adesso la priorità e cercare di far tornare i contagi vicino allo zero prima dell’inizio delle olimpiadi invernali. Il governo cinese ha poi confermato la notizia di questo nuovo focolaio, spiegando che che si tratta di trentanove contagi domestici.

Infezione causate, riferisce il governo, da un gruppo di turisti arrivati nella nazione. La maratona era prevista per la data del 31 Ottobre 2021, e oltre trentamila spettatori erano attesi per l’evento.