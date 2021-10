Nella giornata di domani, martedì 26, previste burrasche, rovesci, temporali e mareggiate al sud: doppia allerta meteo su Sicilia e Calabria.

Per la giornata di domani, martedì 26 Ottobre, sin dalle prime ore sono previste forti raffiche di vento e intensi rovesci. La situazione metereologica delle prossime ore ha spinto la Protezione Civile ha diramare ben una doppia allerta: rossa sia su Sicilia che Calabria, a causa dei rischi a cui le due regioni vanno incontro. Il maltempo sembra dunque continuare al sud Italia e, come sempre, si raccomandano i cittadini le maggiori e possibili accortezze per preservare la propria incolumità.

DOPPIA ALLERTA su Sicilia e Calabria, meteo martedì 26

Proseguono le raffiche di maltempo che stanno interessando la nostra penisola dalla fine dell’estate. Ma soprattutto, continuano ad aggravarsi le situazioni del sud Italia, con particolare attenzione alle regione della Sicilia e Calabria. Nelle prossime ore in queste ultime due, con possibili formazioni anche in Publia e Basilicata, è infatti prevista una doppia allerta meteo. Sulla base di quanto detto dalla Protezione Civile, le particolari e precarie condizioni meteo delle prossime ore potrebbero provocare criticità idrogeologiche e idrauliche. Come sempre si raccomandano, in caso di alluvione, le tre regole fondamentali per affrontare questa situazione: salire ai piani alti, evitare l’uso delle automobili e stare lontani da sottopassi, argini e ponti. La doppia allerta si protrarrà dalle prime ore di martedì 26 Ottobre: previste precipitazioni a carattere temporalesco o di rovesci. Più intensa sarà la situazione in zona Basilicata.

Da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di alcuni fenomeni in accompagnamento alle forti piogge: raffiche di vento, locali grandinate, attività elettrica e possibili alluvioni. In particolare, a essere colpita in modo evidente dalle raffiche di vento sarà proprio la Calabria, ma anche la Basilicata, nello specifico sui relativi settori ionici. La doppia allerta prevede, al momento:

ALLERTA ROSSA (ovvero con elevata criticità): Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

ALLERTA ARANCIONE (moderata criticità): Calabria, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ALLERTA ROSSA (criticità ordinaria, ma non per questo da prendere sotto gamba): Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro