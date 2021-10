Previsioni Meteo OGGI lunedì 25 ottobre | nuvole con piogge

Nella giornata di OGGI lunedì le previsioni meteo del 25 ottobre. Al nord cieli coperti con foschia rovesci. Al centro coperture e rovesci sparsi e abbondanti. Al sud addensamenti, piogge e maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì lunedì 25 ottobre.

Nord:

Inizio giornata con innocue velature su triveneto e nubi più consistenti sul resto del settentrione in un contesto asciutto. Seguiranno estese schiarite ad ovest in estensione alle restanti aree centrali ed aumento delle nubi su triveneto ed Emilia romagna centro occidentale dove non mancheranno deboli piovaschi.

Centro e Sardegna:

Molte nubi iniziali su basso Lazio ed Abruzzo meridionale e spesse velature sul resto del centro. Seguirà un aumento della copertura nuvolosa associata a rovesci e temporali sparsi, meno probabili su Toscana centro occidentale.

Sud e Sicilia:

Condizioni di marcata instabilità su tutte le regioni con fenomeni ovunque, anche temporaleschi, e che risulteranno diffusi ed intensi su Calabria e Basilicata.

Temperature:

Minime in aumento su aree alpine occidentali; stazionarie su Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria; in calo sul resto del paese. Massime in calo su Valpadana, Sardegna occidentale ed al meridione; stazionarie sulle restanti aree.

Venti:

Moderati localmente forti settentrionali sulla Liguria; in prevalenza dai quadranti orientali sul resto del paese: forti fino a burrasca forte su Campania, Basilicata e Calabria; moderati sul restante centro sud; deboli variabili sul resto del nord.

Mari:

Da molto mossi ad agitati tirreno meridionale e ionio; mosso l’adriatico centrosettentrionale; molto mossi i restanti bacini.