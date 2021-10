Previsioni Meteo DOMANI domenica 24 ottobre | maltempo al sud

Nella giornata di domani domenica le previsioni meteo del 24 ottobre. Al nord addensamenti in diminuzione. Al centro coperture consistenti. Al sud addensamenti e rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì domenica 24 ottobre.

Nord:

Addensamenti compatti sulle aree pedemontane piemontesi con lievi piogge, in esaurimento serale; annuvolamenti bassi e stratiformi sulle restanti aree delle regioni occidentali, nonché su Lombardia e rilievi friulani ed emiliano-romagnoli, in graduale dissolvimento dal tardo mattino e prevalenza di cielo sereno sul resto del nord. Dopo il tramonto formazione di foschie dense sulle zone pianeggianti.

Centro e Sardegna:

Copertura diffusa su appennino marchigiano ed Abruzzo con deboli rovesci su quest’ultimo in assorbimento da fine giornata; innocue ma estese velature sul restante territorio peninsulare, più spesse dal pomeriggio sul Lazio centromeridionale. Sulla Sardegna moderato maltempo con associati rovesci e temporali anche intensi sul settore orientale dell’isola.

Sud e Sicilia:

Cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali sparsi, più frequenti e diffusi su Calabria e Sicilia, dove i fenomeni assumeranno anche di forte intensità sui relativi settori ionici; dalla serata attesa una attenuazione delle precipitazioni su Molise, Campania, Puglia e Basilicata centrosettentrionali, con parziali aperture sulle relative aree adriatiche.

Temperature:

Minime in lieve calo sulle aree alpine occidentali, nord Marche e dorsale appenninica, più deciso su Friuli-venezia giulia, Veneto centromeridionale ed Emilia-romagna centrorientale; in rialzo sul resto del Piemonte, Lombardia e Sardegna occidentali, basso Lazio, aree tirreniche meridionali e sulla Sicilia orientale; stazionarie altrove; massime senza variazioni di rilievo su Valle d’aosta, Trentino-alto adige, Marche, basso Lazio e nord Abruzzo; in aumento su Umbria meridionale e restante territorio laziale; in tenue diminuzione sul resto d’Italia, più marcato al meridione.

Venti:

Moderati o forti settentrionali sulla Liguria; moderati nordorientali su coste nord adriatiche, Emilia-romagna, regioni centrali Sardegna compresa, Molise, Campania, Puglia e Basilicata con raffiche di burrasca su coste toscane, settore sardo, Campania e Basilicata tirrenica; forti orientali con raffiche di burrasca forte su Calabria e Sicilia; deboli variabili sul restante settentrione.

Mari:

Da molto mosso ad agitato il basso tirreno; generalmente mosso l’adriatico centrosettentrionale; da molto mossi a mossi i restanti bacini.