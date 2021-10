Previsioni Meteo OGGI sabato 23 ottobre | addensamenti in aumento

Nella giornata di oggi sabato le previsioni meteo del 23 ottobre. Al nord addensamenti in aumento con possibili nebbie. Al centro coperture e rovesci. Al sud addensamenti e foschia. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì sabato 23 ottobre.

Nord:

Molte nubi in pianura padana, con deboli rovesci o temporali sparsi, in attenuazione serale; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Cielo molto nuvoloso o coperto sul settore peninsulare , con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, in attenuazione serale su regioni tirreniche ed aree costiere adriatiche; bel tempo sulla Sardegna, ma con rapido aumento della nuvolosità compatta sul suo settore orientale e meridionale, con dalla serata rovesci o temporali sparsi.

Sud e Sicilia:

Cielo parzialmente nuvoloso o velato, con rovesci o temporali sparsi in generale di debole intensità. Dalla sera aumento della nuvolosità compatta con fenomeni diffusi, su Sicilia, Calabria ionica e Puglia salentina.

Temperature:

Minime in diminuzione al centro-nord, in aumento sulle regioni ioniche stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione al nord, regioni adriatiche e Sardegna orientale, in aumento sul resto del paese.

Venti:

Venti da deboli a moderati dai quadranti orientali con locali rinforzi di bora sulle coste del Friuli-venezia giulia.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar ligure, mare e canale di Sardegna ed adriatico settentrionale; da poco mossi a mossi i restanti mari.