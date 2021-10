Aumento carburanti, Codacons: «Stangata per le famiglie, più 430 euro l’anno»

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, è intervenuto sugli aumenti dei carburanti: «Stangata per i consumatori»

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha commentato l’aumento dei carburanti. «L’escalation senza sosta dei carburanti aggrava di giorno in giorno la stangata per i consumatori, e produce ad oggi una maggiore spesa su base annua pari a +430 euro a famiglia in caso di auto a benzina, +419 euro per un’auto diesel, solo per i maggiori costi di rifornimento», ha detto Rienzi.

«Una vera e propria emergenza contro la quale il governo resta immobile, mentre sarebbe urgente intervenire tagliando Iva e accise sui carburanti per salvare le tasche dei consumatori, sempre più impoveriti dagli effetti devastanti del caro-benzina», ha chiosato il presidente del Codacons.