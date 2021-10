Carburanti:salgono i prezzi consigliati di benzina, gasolio e Gpl

Aumentano i prezzi consigliati dei carburanti, stamattina Eni li ha alzati di un centesimo al litro

Aumentano i prezzi consigliati di benzina, gasolio e Gpl. Stamane l’Eni, come rilevato da Staffetta Quotidiana, ha aumentato di un centesimo al litro i suddetti prezzi. Questi sono i prezzi medi che i gestori hanno comunicato all’Osservatorio del Mise (Ministero Sviluppo Economico), rilevati ieri su 15mila impianti.

«Benzina self service a 1,744 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,751, pompe bianche 1,729), diesel a 1,610 euro/litro (invariato, compagnie 1,615, pompe bianche 1,598). Benzina servito a 1,872 euro/litro (+1, compagnie 1,917, pompe bianche 1,781), diesel a 1,745 euro/litro (+1, compagnie 1,790, pompe bianche 1,652). Gpl servito a 0,818 euro/litro (invariato, compagnie 0,828, pompe bianche 0,805), metano servito a 1,626 euro/kg (+4, compagnie 1,674, pompe bianche 1,586), Gnl 1,771 euro/kg (invariato, compagnie 1,756 euro/kg, pompe bianche 1,784 euro/kg)».

Per quanto riguarda l’aumento dei prezzi sulle autostrade, ecco le tariffe:«benzina self service 1,835 euro/litro (servito 2,043), gasolio self service 1,714 euro/litro (servito 1,950), Gpl 0,918 euro/litro, metano 1,864 euro/kg, Gnl 1,744 euro/kg».