Disboscamento illecito rilevato da immagini satellitari, tre denunciati

Tre persone denunciate dai carabinieri per deturpamento di bellezze naturali. I carabinieri hanno rilevato il caso grazie al satellite

Sono stati denunciati per deturpamento di bellezze naturali e per aver eseguito opere in assenza di autorizzazione paesaggistica i tre imprenditori del napoletano identificati dai carabinieri Forestali della stazione di Pozzuoli nell’ambito di controlli finalizzati alla tutela del patrimonio boschivo e dei beni paesaggistici.

Dall’analisi delle immagini satellitari scattate in diversi periodi storici e da verifiche condotte sul territorio, i militari hanno accertato un progressivo disboscamento di una pineta per oltre 3 ettari. L’area nella quale erano stati recisi senza alcuna autorizzazione decine di esemplari di Pino domestico insiste in un terreno demaniale nel Comune di Giugliano in Campania, sottoposto a vincolo paesaggistico e dato in concessione alla società diretta dai tre denunciati.