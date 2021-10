Influenza stagionale, l’Ecdc:«Proseguire con misure anti Covid per combatterla»

L’Ecdc, Centro europeo per prevenzione e controllo malattie esorta a non abbandonare le misure anti Covid per combattere l’influenza stagionale

L’Ecdc, Centro europeo prevenzione e controllo malattie, esorta a non abbandonare l’uso delle misure anti Covid per contrastare l’influenza stagionale. L’ente invita quindi a mantenere il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine.

«Durante la stagione 2020-2021», è quanto affermano gli esperti, « si è verificata una notevole diminuzione, maggiore del 99% del numero di infezioni influenzali rilevate in Unione europea/Spazio economico europeo, con numeri simili a quelli segnalati durante i periodi interstagionali. Ciò indica che gli interventi non farmacologici, come evitare gli assembramenti non necessari e il mantenimento delle misure igieniche, sono efficaci non solo nel frenare la diffusione di Sars-CoV-2, ma anche dell’influenza».

«La nostra esperienza con la pandemia di Covid-19 ci ha dato ulteriori prove che interventi non farmacologici come il distanziamento fisico e le misure igieniche possono frenare efficacemente la diffusione dell’influenza.

Ciò è particolarmente importante da considerare in ambienti come case di cura e strutture sanitarie», ha commentato Pasi Penttinen, capo del progetto antinfluenzale Ecdc.