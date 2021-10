Incidente gravissimo tra auto e furgone: muore una 15enne

A Novara c’è stato un incidente gravissimo, in cui si sono scontrati un’auto e un furgone: muore tragicamente una 15enne.

Gravissimo incidente stradale questa mattina intorno alle 7:30 a Cavaglietto, nel novarese. Nello scontro tra un’auto e un furgone ha perso la vita una ragazza 15enne che viaggiava sull’auto.

Novara, incidente mortale: deceduta sul posto una 15enne

La mamma della 15enne che era con lei nell’auto ha riportato ferite gravi ed è stata portata in codice rosso in ospedale con l’elicottero. Codice verde per l’uomo che era alla guida del furgone.

L’incidente ha avuto luogo intorno alle 7:30 di stamattina, sulla strada provinciale 21, dove per cause ancora sconosciute un’auto e un furgone si sono scontrati. Nello schianto ha perso la vita un’adolescente, deceduta sul posto.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La madre della giovane, di circa 50 anni, è stata portata in elicottero all’ospedale di Novara in codice rosso, con gravi ferite. Per l’uomo che guidava il furgone, invece, le ferite sono da codice verde.