Previsioni Meteo OGGI martedì 26 ottobre | ALLERTA METEO

Nella giornata di oggi martedì le previsioni meteo del 26 ottobre. Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro coperture con possibili rovesci. Al sud maltempo con nubi e piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì martedì 26 ottobre.

Nord:

Isolate piogge o locali temporali fino al tardo pomeriggio sul Friuli-venezia giulia con fenomeni più occasionali anche sulle aree più orientali di Veneto ed Emilia-romagna ma che diverranno più frequenti su tutto il settore orientale dell’Emilia-romagna in serata; poco o al più parzialmente nuvoloso sul restante nord con addensamenti maggiori ma sostanzialmente innocui sulle aree alpine.

Centro e Sardegna:

Nubi irregolari ma innocue su centro-ovest toscana, in diradamento pomeridiano e nuovo moderato aumento serale; molto nuvoloso sul restante centro peninsulare con isolate piogge e locali temporali, in miglioramento pomeridiano da ovest e con isolati fenomeni serali su Marche, Abruzzo e sud Lazio; prevalente soleggiamento sulla Sardegna salvo residua nuvolosità tra notte e primissimo mattino sulle aree orientali, deboli velature in transito pomeridiano e nubi in nuovo aumento serale sul settore ovest.

Sud e Sicilia:

Ancora maltempo con fenomeni diffusi e anche intensi su Calabria e Basilicata con riferimento particolare ancora ai versanti jonici e solo in temporanea attenuazione pomeridiana sulla Basilicata mentre il miglioramento sarà più deciso sulle estreme aree meridionali della Calabria; molto nuvoloso sulle restanti regioni con isolate piogge e locali temporali inizialmente meno probabili sulla puglia, ma in moderato peggioramento pomeridiano e serale su Campania, Molise e centro-nord puglia con fenomeni da isolati a sparsi mentre sulla Sicilia locali fenomeni serali rimarranno probabili sui settori nord ed est.

Temperature:

Minime in aumento su centro-est Emilia-romagna, Veneto, Friuli-venezia giulia, centro peninsulare, Molise e Puglia garganica, in calo sul resto del nord, Sicilia settentrionale e Sardegna, stazionarie sul resto d’Italia; massime in calo su Friuli-venezia giulia, est Emilia-romagna, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, in aumento su Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna e nord Calabria.

Venti:

Moderati orientali su Sicilia e sud peninsulare, con locali rinforzi sulle aree joniche peninsulari e in graduale rotazione da nord su Molise, Campania e Sicilia; deboli settentrionali con locali rinforzi sulla Sardegna; deboli variabili o dai quadranti settentrionali sul restante territorio con locali rinforzi su Liguria e Toscana.

Mari:

Ionio da agitato a localmente molto agitato, a largo, tendente a localmente agitato per fine giornata; mossi medio-alto adriatico, mar ligure e tirreno settentrionale; da mossi a molto mossi i restanti mari.