Maxi rissa notturna nel locale, aggrediti anche i poliziotti: in ospedale cinque 20enni

Maxi rissa tra giovani in quel di Gallarate: finiti all’ospedale cinque ragazzi tra i 19 e 20 anni. Due i ragazzi arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, sei invece le denunce. Alla base del litigio lo stato d’ebrezza dei coinvolti.

Maxi rissa in piena notte, in quel di Gallarate. Due giovanissimi sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, mentre in tutto si contano dei denunciati. Ma c’è anche chi è finito in ospedale: sono in tutto quattro ragazzi, di età compresa tra i 19 e i 23 anni, e una ragazza di 20, ad aver riportato le conseguenze del violento litigio. L’episodio si è verificato nella notte fra sabato e domenica, in un locale. La chiamata alle forze dell’ordine è arrivata intorno alle 2:45. Immediato l’intervento in via Milano da parte delle volanti, con due ambulanze al seguito.

Maxi rissa tra giovani, aggrediti anche i poliziotti

Un gruppo di giovani avrebbe preso parte a una maxi rissa fuori un locale in via Milano, sullo stradone che dal centro di Gallarate porta verso Busto Arsizio. I fatti si sarebbero svolti tra le 2:30 e le 2:45, ora in cui è pervenuta la segnalazione alle forze dell’ordine. Le volanti del commissariato di Gallarate sono sopraggiunte sul posto insieme a due ambulanze, per sedare il violento litigio arrivato alle mani a causa dell’alto tasso alcolemico ritrovato poi nel sangue dei ragazzi rimasti coinvolti. In particolare, secondo quanto si apprende dalle ricostruzioni, i soccorritori hanno trovato cinque giovani in stato di ebrezza e feriti. Dopo averli identificati, le forze dell’ordine hanno poi trasportato i ragazzi al pronto soccorso per farli sottoporre a tutte le cure del caso. Due giovanissimi, invece, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, mentre si contano in tutto sei denunce per rissa.

Secondo quanto si apprende dalle fonti, all’arrivo dei soccorsi un ragazzo sarebbe stato trovato accasciato a terra e sanguinante al volto, mentre inveiva contro altri due coetanei. Sarebbero stati proprio quei due, a detta del ragazzo, gli autori del pestaggio, mentre poco lontano dall’ingresso del locale, nel parcheggio, un gruppetto di giovanissimi stava ancora manifestando atteggiamenti litigiosi. I due ragazzi indicati come responsabili della rissa, una volta bloccati e identificati, si sarebbero poi dati alla fuga.

Una volta raggiunti dai poliziotti, avrebbero aggredito anche gli agenti, con spintoni e calci. Oltre all’aggressione fisica, inoltre, i ragazzi avrebbero anche minacciato e oltraggiato verbalmente le forze dell’ordine. I due sono stati infine arrestati per resistenza e lesioni ai pubblici ufficiali. Altri quattro giovani, invece, sono stati deferiti in stato di libertà e dovranno rispondere insieme ai primi due per la loro attiva partecipazione alla rissa. Tutti i partecipanti alla rissa, inoltre, sono stati segnalati alla Divisione Anticrimine della Questura per la valutazione in ordine all’irrogazione di adeguate misure di prevenzione personali. Al vaglio dell’Autorità Provinciale di P.S. anche la posizione dell’esercizio pubblico in cui si è svolto l’episodio.