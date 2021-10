Incidenti sul lavoro, Romano Bonfatti muore cadendo dal tetto dell’officina

L’operaio che aveva 70 anni era salito sul tetto dell’officina metalmeccanica per ispezionare pannelli di amianto.

Ancora un tragico incidente sul lavoro. Romano Bonfatti è morto all’età di 70 anni mentre era sul posto di lavoro. La tragedia è avvenuta a Soliera, in provincia di Modena, attorno alle 9:30 di sabato, 23 Ottobre. Stando alle prime informazioni raccolte, il 70enne sarebbe precipitato da una altezza di circa 8 metri mentre stava facendo dei lavori sul tetto dell’officina metalmeccanica in via Arrigo Boito.

A cedere sarebbero stati alcuni pannelli di amianto che Romano stava ispezionando. Le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi a causa del trauma cranico riportato. Sul posto sono giunti oltre ai Carabinieri, anche i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza fino all’elisoccorso. Successivamente è stato portato al trauma center dell’Ospedale di Baggiovara dove è morto poco dopo a causa delle conseguenze della caduta. Nell’officina è arrivato anche l’ispettorato del lavoro al quale spetterà il compito di capire cosa sia potuto succedere ed individuare le responsabilità.