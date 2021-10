Previsioni Meteo DOMANI mercoledì 27 ottobre

Nella giornata di domani mercoledì le previsioni meteo del 27 ottobre. Al nord cieli sereni su tutta la giornata. Al centro cieli prevalentemente sereni con possibili addensamenti. Al sud maltempo con nubi e piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì mercoledì 27 ottobre.

Nord:

Ampio e prevalente soleggiamento, salvo innocue velature pomeridiane sui rilievi del triveneto; al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense sulle zone pianeggianti.

Centro e Sardegna:

Residui, isolati rovesci mattutini su bassa toscana ed alto Lazio, in successivo rapido assorbimento e cielo sereno o velato sul restante territorio peninsulare, con annuvolamenti maggiori solo a ridosso delle aree appenniniche di Marche ed Abruzzo. Sulla Sardegna addensamenti compatti sul settore orientale con deboli rovesci e locali temporali e cielo poco nuvoloso sulle rimanenti aree dell’isola.

Sud e Sicilia:

Ancora moderato maltempo sulla porzione più meridionale calabrese e soprattutto sull’isola con associati rovesci e temporali diffusi, anche intensi sulle aree centrorientali siciliane; sul resto del meridione prevalenza di cielo poco nuvoloso o velato, salvo addensamenti più consistenti associati a qualche occasionale piovasco attesi al mattino tra Molise, Puglia garganica e rilievi campani.

Temperature:

Minime in calo su Alto adige, Sardegna, coste laziali, appennino meridionale, Calabria e nord Sicilia; in tenue rialzo su Liguria, Emilia, pianure lombarda e veneta, settore friulano, alta Toscana, Marche meridionali ed Abruzzo; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in lieve diminuzione sulla catena alpina, Sardegna, toscana orientale e Puglia centromeridionale, più deciso sulla Sicilia; in aumento su Emilia-romagna orientale, Marche, Lazio, coste molisane e nord Campania; pressoché stazionarie altrove.

Venti:

Fino a moderati nordorientali su Liguria, coste nord adriatiche ed al centro-sud, con rinforzi di burrasca forte su Calabria meridionale, nonché su coste tirreniche siciliane e settore orientale dell’isola; deboli variabili sul rimanente settentrione.

Mari:

Da molto mossi ad agitati stretto di Sicilia e ionio; da mosso a molto mosso al largo il mar ligure; da poco mossi a mossi al largo tirreno ed adriatico centromeridionale; generalmente mossi i restanti bacini.