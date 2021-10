Anziana spinta a terra al culmine di lite tra vicini: denunciato un 50enne

Una anziana è stata spinta a terra da un cinquantenne al culmine di una lite tra vicini di casa nella provincia di Reggio Emilia. Il battibecco, iniziato per futili motivi, si è acceso al punto da diventare una vera e propria aggressione fisica. La donna ha allertato i Carabinieri e sporto denuncia, poi è stata trasportata all’ospedale più vicino per essere sottoposta alle necessarie cure. La malcapitata ha riportato una frattura alla vertebra ed è stata ricoverata per qualche giorno.

Una banale lite tra vicini di casa è culminata in aggressione verbale e fisica in un condominio di Reggio Emilia: una anziana è stata spinta a terra da un cinquantenne, che adesso dovrà fare i conti con la giustizia. Il battibecco tra i due condomini era iniziato per futili motivi. Pare, in base alle prime ricostruzioni, che l’uomo non gradisse la presenza di alcuni vasi posti su una fila di mattoni che delimita la proprietà dei due e, per questa ragione, avesse chiesto di spostarli. La donna, tuttavia, avrebbe detto di no. Da ciò sarebbe scaturito l’attacco d’ira del colpevole, che ha spintonato la malcapitata, facendola finire sull’asfalto. L’impatto le ha causato non poco dolore, tanto che ha avvertito sia i Carabinieri sia una ambulanza.

L’uomo è stato denunciato dalla ottantenne per il reato di lesioni personali aggravato da futili motivi. Del caso si sono occupati i Carabinieri della stazione di Fabbrico, i quali hanno trasmesso la denuncia al Tribunale di Reggio Emilia. I giudici terranno conto anche del referto medico della donna, la quale è stata prontamente trasportata nel nosocomio più vicino al fine di ricevere le necessarie cure. È stato disposto un ricovero di qualche giorno. L’anziana, infatti, ha riportato una frattura traumatica ad una vertebra. Una prognosi piuttosto importante, anche se adesso si sta fortunatamente riprendendo.