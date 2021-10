Maltempo, dramma a Catania: uomo muore travolto dall’acqua

Dramma nella Sicilia orientale a causa delle alluvioni. Un uomo è morto a Gravina poiché travolto dalla forza dell’acqua. La strada era diventata un fiume in piena e l’automobilista, dopo essere sceso dal suo veicolo, è annegato. È la seconda vittima di questa ondata di maltempo che si è abbattuta su Catania, mentre una terza persona risulta ancora dispersa. Disagi in diverse zone, con danni inestimabili ad edifici e non solo.

La Sicilia orientale in queste ore è in ginocchio a causa del maltempo: la città più colpita è sicuramente Catania. I danni sono innumerevoli, con le strade che sono state travolte dall’acqua e sono tutt’ora impercorribili. Case, garage e negozi sono allagati. Alcune abitazioni sono state evacuate poiché ritenute pericolose, in quanto sommerse da detriti e fango. Il sindaco Salvo Pogliese, per questa ragione, ha emanato un provvedimento per cui attività commerciali e scuole rimarranno chiuse fino a data da destinarsi. “In 48 ore è caduta sul capoluogo etneo la quantità di pioggia che cade in media in un anno intero”, ha detto. L’obiettivo è quello di evitare ulteriori tragedie. Il bilancio, infatti, è già drammatico: due morti e un disperso.

Due coniugi a Scordia nei giorni scorsi sono stati travolti dall’acqua mentre erano a bordo della propria autovettura dopo essere andati in visita ad un parente malato. Il corpo dell’uomo, Sebastiano Gambera, un agricoltore in pensione di 67 anni, è stato ritrovato nella vegetazione vicina, mentre quello della donna, Angela Caniglia, di 61 anni, non è stato ancora ritrovato. Ieri, invece, l’altra vittima, a Gravina di Catania. Un uomo di 53 anni in una strada del centro storico è sceso dalla sua automobile che stava imbarcando acqua con l’obiettivo di fuggire, ma nel tentativo di farlo è rimasto incastrato a quest’ultima ed è annegato. Quando i soccorritori della Misericordia sono riusciti a sollevare il veicolo era ormai troppo tardi. Al primo medico giunto sul posto non è rimasto che dichiararne il decesso.