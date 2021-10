Due sorelle di 11 e 3 anni sono state ritrovate senza vita da un’assistente sociale nella comunità in cui vivevano. L’ipotesi è che siano state uccise nel sonno. Scomparsa nel nulla la madre, sospettata adesso di essere l’autrice di questi plurimo omicidio.

Un dramma difficile persino da raccontare quello accaduto in una comunità educativa per minori nella città di Verona. Un’assistente sociale che lavora all’interno di questa struttura, gestita direttamente dal comune, ha infatti ritrovato i corpi senza vita di due sorelle, di 11 anni e 3 anni, senza vita. Nessun segno di lotta nella camera in cui le due sono state ritrovate: la madre però, una donna di origine cingalese, è sparita, e per questo risulta al momento la prima sospettata.

L’ipotesi delle forze dell’ordine sembra propendere per un delitto consumato mentre le due bambine dormivano. Adesso sono in corso delle ricerche, anche in elicottero, per ritrovare la madre e provare a far luce su questa tragedia.