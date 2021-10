Auto si schianta contro un albero: tre ragazzi morti e uno gravissimo

Terribile schianto contro un’auto a Rovigo, dove tre ragazzi di 17 e 18 anni hanno perso la vita. Un altro, 16 anni, è grave in ospedale

Schianto letale a Rovigo: un’auto con quattro giovani a bordo si è schiantata nella notte contro un albero in via Giotto. Il sinistro è occorso a a Grignano, frazione di Rovigo. Era circa mezzanotte quando l’auto è andata a finire contro un albero, fuoriscendo in modo autonomo, secondo le prime ricostruzioni. I ragazzi stavano andando a Grignano. A perdere la vita tre dei quattro ragazzi nell’auto: Marco Stocco 18 anni, Filippo Bettarello e Michael Zanforlin di 17 anni.

Un altro ragazzo, M. Z., 16 anni, è in gravissime condizioni all’ospedale di Rovigo, in rianimazione con prognosi riservata. Sul posto sono sopraggiunti il 118 e la Polizia Stradale di Rovigo. Si sta ancora indagando sulla dinamica dell’incidente. Probabilmente l’alta velocità e la pavimentazione stradale scivolosa per via dell’umidità, o anche una distrazione possono essere alla base dell’incidente.

L’allerta è giunta al 115 da un vigile del fuoco che stava passando per via Giotto in quel momento. L’uomo ha notato l’incidente dalle luci di posizione dell’auto che si era schiantata contro un platano. Le luci erano rimaste accese dopo l’impatto.

I vigili sono arrivati con tre squadre, hanno usato cesoie, divaricatori, martinetti idraulici e hanno tagliato la cappotta dell’auto, una Ford Ka riuscendo così ad estrarre i quattro ragazzi dall’abitacolo.

Nonostante i soccorsi i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei tre giovanissimi, mentre un quarto è gravissimo in ospedale.