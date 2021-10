Sequestrati migliaia di costumi di Halloween senza certificato di sicurezza

Oltre 10mila articoli tra maschere, costumi e addobbi non idonei sono stati sequestrati a Salerno. Nel materiale anche mascherine chirurgiche

Migliaia di costumi, addobbi e maschere di Halloween prive di certificazione di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Salerno, oltre 10mila articoli reperiti una cartoleria della cittadina di Mercato San Severino. Il materiale è privo dei minimi di conformità previsti dalla normativa in materia, mettendo a rischio la salute dei consumatori.

Non solo materiale per la festa del 31 ottobre, insieme a questi sono stati sequestrati anche mascherine chirurgiche e accessori per la cura della persona non conformi alla legge. Il 36enne titolare dell’esercizio è stato inoltre segnalato alla Camera di Commercio di Salerno per le specifiche violazioni di carattere amministrativo, in ordine alle quali rischia sanzioni fino a 25mila euro.