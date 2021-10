90enne uccisa con un colpo alla testa: l’assassino poi dà fuoco all’appartamento

Fernanda Cocchi di 90 anni è morta nella sua abitazione a Milano, in via Ponte Seveso nei pressi della Stazione Centrale. Lo ha reso noto il 118 che è sul posto insieme alla polizia e ai Vigili del fuoco, poiché l’appartamento è stato distrutto da un incendio. Inizialmente, si era pensato che la donna potesse essere morta a causa del fuoco, che l’aveva portata ad un arresto cardiaco, ma le indagini hanno rivelato uno scenario diverso.



L’anziana abitava al primo piano, ha avuto un arresto cardiaco sul posto ed è deceduta. Al momento le indagini si stanno muovendo a 360′, gli investigatori non scartano l’ipotesi dell’omicidio. L’assassino potrebbe infatti aver sfruttato l’incendio per coprire le tracce di una morte violenta, forse per strangolamento.

È omicidio

La morte di Fernanda Cocchi è omicidio. Questo quanto appurato dall’ispezione del corpo da parte degli investigatori della Polizia. Sembrerebbe che l’anziana sia stata uccisa con un ferro da stiro: una botta alla testa e che poi, il killer, abbia dato fuoco all’appartamento. La 90enne viveva di una modesta rendita. Il corpo è stato trovato in salotto, le fiamme si sono estese da una camera attigua in cui sono state verosimilmente appiccate per coprire l’omicidio. La fuliggine che si è prodotta è stata talmente tanta che gli accertamenti tecnici riprenderanno domani.

Ambulanze, automedica e pompieri sono accorsi intorno alle 15.30 nello stabile: i soccorsi sono stati chiamati dai vicini allarmati dal fumo. Le fiamme sono state rapidamente domate e quindi il rogo non si è potuto estendere. Sembrava una morte dovuta appunto al fumo. Quando però si è riusciti a fare luce nel piccolo appartamento e a vedere meglio il corpo della donna sono nati i dubbi. La polizia sta conducendo le indagini.