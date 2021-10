Accompagnano la figlia in ospedale ma sono positivi: tutti ricoverati

Tutta la famiglia è attualmente ricoverata al reparto Malattie Infettive nell’ospedale Regina Margherita

Una coppia ha accompagnato la figlia in pronto soccorso ma è risultata positiva al Covid. È successo a Cirié (Torino). I medici che hanno visitato la bambina, portata in ospedale dal papà, avevano optato per il ricovero della piccola. Ecco perché era richiesto che vi fosse un adulto in reparto. Da lì la brutta notizia: il padre era positivo al Covid.

In seguito si è scoperto che anche la madre lo era, giunta in un secondo momento per fare anche lei il tampone. Così ora sono tutti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale Regina Margherita.

Il fatto di non avere il green pass e di essere risultati entrambi positivi ai tamponi potrebbe risultare come condotta che se accertata costituirebbe reato penale, dalla falsa dichiarazione all’esposizione di rischio contagio di altre persone.

Tuttavia, la bimba non è risultata positiva ma non potendo restare sola, come conferma l’AslT04, l’hanno portata in ambulanza coi genitori.