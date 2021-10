Covid, balzo dell’Rt a 0,96: aumenta l’incidenza a 46 casi per 100mila abitanti

Si è registrato un balzo dell’Rt a 0,96 ed è in aumento anche l’incidenza da 34 a 46 casi per 100mila abitanti. E’ un grande balzo in avanti.

E’ stato registrato un balzo dell’Rt a 0,96 e un aumento dell’incidenza settimanale da 34 a 46 casi per 100 mila dei casi di Covid. A livello nazionale l’incidenza arriva a 46 casi di Covid per 100.000 abitanti (nella settimana 22-28 ottobre) rispetto ai 34 della scorsa settimana.

Covid, Rt supera la soglia pandemica di 1: ulteriore aumento dell’indice di trasmissibilità

Nel periodo 6-19 ottobre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,83 – 1,16), appena al di sotto della soglia epidemica e in deciso aumento rispetto alla settimana precedente quando raggiungeva il valore di 0,86.

I dati del monitoraggio Covid settimanale sono distribuiti dall’Iss – Ministero della Salute all’esame della Cabina di regina. Supera la soglia epidemica di 1 l’Rt atteso; il dato proiettato alla prossima settimana vede un ulteriore aumento dell’indice di trasmissibilità a 1,14 (1,13-1,16), calcolato su dati parzialmente completi e parzialmente imputati per l’ultima settimana.

Salgono anche i ricoveri ordinari mentre restano stabili, per ora, le terapie intensive. Lo rileva il report settimanale stilato dall’Iss – Ministero della Salute all’esame della cabina di regia.