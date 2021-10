G20, confermato il collegamento da remoto del presidente cinese Xi Jinping

La notizia è stata confermata dall’agenzia stampa ufficiale della nazione: il leader cinese partecipare in collegamento da remoto su invito di Draghi, al G20 di Roma

Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà in collegamento video, su invito diretto del premier italiano Mario Draghi, al nuovo summit del G20 che si terrà a Roma. La notizia è stata confermata in queste ore dall’agenzia ufficiale cinse Xinhua, che ha raccolto conferme dal Ministero degli Esteri in merito. Continua dunque la scelta del presidente cinese di non spostarsi fisicamente dal paese, complice una nuova impennata dei contagi da Covid che preoccupa non poco l’esecutivo.

Nel suo paese, Xi Jinping viene sempre più spesso etichettato come il “nuovo Mao”, in particolar modo dopo la riforma costituzionale che ha rimosso il limite dei due mandati presidenziali per i candidati politici, rendendo di fatto il leader a vita della nazione. Un ruolo che, unito a quello di segretario del Partito Comunista Cinese e capo della Commissione Militare Centrale, lo rende nei fatti l’uomo più potente e influente nel paese.

La speranza per i suoi sostenitori è che continui nel percorso virtuoso intrapreso dalla Cina in economia, che ha permesso negli ultimi anni di togliere milioni di persone dalla povertà. Ma per certi versi, il segretario comunista ha già vinto in quanto più di 90 milioni di persone nella nazione asiatica sono finalmente riuscite a uscire dall’indigenza.