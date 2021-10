Ad Haiti ospedali chiusi, manca il carburante: l’allarme di Medici senza Frontiere

La carenza di carburante nel paese caraibico sta compromettendo gravemente il funzionamento degli ospedali del luogo.

Ad Haiti, la carenza di carburante diventa un problema sempre più serio ogni giorno che passa. In primo luogo perché adesso ad essere in pericolo è il corretto funzionamento degli ospedali, e dunque l’accesso alla cure di base per la popolazione del luogo.

L’allarme è stato lanciato da Medici Senza Frontiere con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione. Msf infatti, ha spiegato che al momento i medici sul luogo si sono ritrovati costretti a limitare le entrate nell’ospedale, al momento ridotto a un solo ingresso: quello dell’ospedale traumatologico di Tabarre a Port-au-Prince, che viene comunque riservato a casi di emergenza. Nel resto del paese, quasi tutte le attività in cliniche pubbliche e private sono state invece sospese.

Per il momento Msf utilizza dei generatori di corrente alternativi a Tabarre, ma la situazione resta molto grave

Una situazione che rischia di danneggiare in modo drammatico la popolazione, ed è per questo che Medici senza Frontiere continua a dialogare con le autorità del luogo affinché si varino delle misure in grado di “tamponare” questa carenza di carburante e trovare il modo per rifornire le strutture sanitarie più importanti. A raccontare quanto sia drammatica la situazione è Kanoutè Dialla, responsabile dell’ospedale di Tabarre di Msf: “Senza benzina non possiamo portare avanti le attività ospedaliere. Stiamo facendo del nostro meglio per mantenere le nostre attività, adattandole giorno dopo giorno, ma questa situazione non è sostenibile nel lungo periodo. L’ospedale è l’unica struttura nel paese specializzata nel trattamento di ustioni gravi”. Al momento i tecnici di Medici Senza Frontiere stanno utilizzando dei generatori di corrente che per il momento permettono di proseguire le attività cliniche anche nel centro ustionato del luogo, ma i problemi restano e sono consistenti: in primo luogo perché la carenza di carburante rende difficile agli operatori persino raggiungere l’ospedale, senza poi dimenticare come nonostante questa soluzione alternativa stia funzionando, l’operatività non può comunque essere garantita in modo adeguato fino a quando questa crisi non cesserà.

Lo staff di Msf ha sempre maggiori difficoltà a spostarsi e raggiungere gli ospedali

Dialla infatti spiega che “a oggi solo il 10% dello staff è operativo. Stiamo organizzando delle navette per permettere al nostro staff di raggiungere l’ospedale. Questa situazione aumenta considerevolmente il carico di lavoro per il personale medico presente. È una situazione insostenibile”.

Evidente come in un contesto del genere, anche trasferire i pazienti si sta rivelando un’impresa impossibile. Lo ha spiegato la coordinatrice del centro di emergenza di Turgeau, sempre a Port-au-Prince, Desirè Kimanuka: “Più della metà dei pazienti ricevuti all’ospedale di Tabarre provengono dal centro di emergenza di Turgeau. Se i servizi vengono ridotti, questi pazienti potrebbero non ricevere i trattamenti di cui hanno bisogno”.