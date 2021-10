G20, Biden è arrivato a Roma: oggi l’incontro con il Papa, Mattarella e Draghi

È già ricca di appuntamenti l’agenda di Joe Biden, giunto a Roma per il G20 che si terrà domani e domenica. Oggi l’incontro con Mattarella.

Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti d’America, è arrivato a Roma accompagnato dalla First Lady, Jill Biden, per partecipare al G20 in programma sabato, 30 Ottobre e domenica, 31 Ottobre. Insieme a Biden, sono atterrati nella Capitale italiana anche Antony Blinken, segretario degli USA e Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale.

L’agenda del Presidente degli USA è già fitta di incontri. Oggi, infatti, è previsto l’incontro con Papa Francesco, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con Mario Draghi, Presidente del Consiglio.