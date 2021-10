Firma un “patto col diavolo”, uccide due sorelle per vincere alla lotteria: ergastolo al 19enne

Danyal Hussein ha “sacrificato” due donne al diavolo in cambio di una vincita milionaria alla lotteria. Il 19enne oggi ha ricevuto la condanna all’ergastolo: 35 anni dovranno essere trascorsi in carcere.

Danyal Hussein, un ragazzo di 19 anni, ha ucciso barbaramente le due sorelle Bibaa Henry e Nicole Smallman dopo aver firmato “un patto col diavolo per vincere alla lotteria”. L’omicidio risale al giugno 2020 in quel di Londra e, riconosciuto colpevole dalla corte britannica, oggi arriva la sua condanna: il giovane dovrà scontare l’ergastolo, con la precisazione che non meno di 35 anni dovranno essere trascorsi in cella. La storia di Danyal Hussein trova ampio spazio sui giornali del Regno Unito, soprattutto a causa del movente che avrebbe spinto il ragazzo a commettere una simile atrocità. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, infatti, il 19enne avrebbe agito per compiere un “sacrificio” a un demone chiamato “il potente re Lucifuge Rofocale”.

Un sacrificio umano per vincere alla lotteria

Il delitto risale allo scorso anno, ed è stato perpetrato al Fryent Country Park di Wembley. Le due sorellastre Bibaa Henry e Nicole Smallman sono state uccise al termine della festa di Bibaa, che aveva appena compiuto 46 anni. A Nicole, che aveva 27 anni, sono state inflitte 48 coltellate, mentre a Bibaa otto. Nei 10 giorni successivi agli omicidi, si apprende che l’assassino ha speso 160 sterline in biglietti della lotteria – fatto, questo, riconducibile allo squilibrio mentale del giovane, devoto a figure maligne mitologiche.

Ad inchiodare il giovane sono state le tracce del DNA raccolte dalla polizia nel parco diventato palcoscenico dell’omicidio. Inoltre, durante una perquisizione nell’abitazione dell’assassino, gli investigatori hanno ritrovato un inquietante biglietto scritto a mano dallo stesso. Si trattava di un “contratto” che Hussein aveva stipulato con il demone, “il potente re Lucifuge Rofocale“, al quale prometteva di sacrificare “almeno sei donne ogni sei mesi” in cambio di una vincita alla lotteria Mega Millions Super Jackpot. Documento, questo, firmato con il suo stesso sangue. Gli inquirenti hanno poi ritrovato anche diversi altri biglietti sinistri, che hanno permesso di completare tutto il quadro investigativo. Tra questi – tutti indirizzati ad entità infernali, con offerte di sacrifici in cambio di favori – anche uno rivolto alla “regina dei diavoli Byleth“, alla quale il giovane aveva chiesto di far innamorare di lui una liceale.

Condannato all’ergastolo dalla giudice Whipple, a causa delle misure anti Covid-19 Danyal Hussein ha presenziato al processo collegato in videoconferenza con il tribunale dal carcere di Belmarsh. “Hai trovato queste due donne. Eri un estraneo per loro. Le hai sorprese, le hai terrorizzate e le hai uccise. Hai commesso questi attacchi feroci, e l’hai fatto per uccidere. L’hai fatto per soldi e per una ricerca sbagliata del potere. Questa è stata una condotta calcolata e deliberata, pianificata ed eseguita nei minimi dettagli. Per quanto bizzarro possa sembrare il ‘patto con il diavolo’, questo è il tuo sistema di credenze, e da qui il tuo impegno per l’omicidio di donne innocenti. Nessuna famiglia dovrebbe sopportare tutto questo”. Queste le parole pronunciate dalla giudice in tribunale poco prima della condanna.