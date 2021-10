Caltanissetta, aggredito il sindaco Roberto Gambino. Arrestato un 51enne pregiudicato

In soccorso del primo cittadino sono arrivati i poliziotti delle Volanti. Ieri sera un uomo di 51 anni ha aggredito il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. Il sindaco si trovava in viale della Regione insieme ad altre due persone.

L’uomo ha aggredito il primo cittadino, ritenendolo responsabile della sua condizione abitativa. Gambino non avendo riportato lesioni ha deciso di non farsi refertare. L’aggressore invece, un pregiudicato non nuovo a condotte violente verso forze dell’ordine e amministratori pubblici, è stato arrestato dagli agenti di polizia intervenuti pochi istanti dopo l’aggressione.

Di Maio “Ferma condanna per ogni tipo di violenza”

“Massima solidarietà al sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, aggredito ieri sera. Ho avuto modo di sentirlo poco fa e gli ho manifestato tutta la mia vicinanza. Grazie agli agenti intervenuti per bloccare l’aggressore. Ferma condanna per ogni tipo di violenza“. Scrive Di Maio su Twitter, a sostegno del sindaco siciliano.

LEGGI ANCHE > Sondaggi, il Pd sfiora il 20% e si avvicina al primo partito (FdI)

Anche il M5s si esprime sull’accaduto di Caltanissetta, “barbara aggressione”

“Condanniamo senza se e senza ma la barbara aggressione ai danni del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino”. Scrivono alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle.

LEGGI ANCHE > L’imbarazzante intervento del grillino Giarrusso al Parlamento europeo

“Sempre in prima linea sui territori, i sindaci lavorano in condizioni critiche e con poche risorse, divenendo spesso il capro espiatorio di tante situazioni di disagio. La violenza, però, non è mai giustificata anche quando la disperazione prende il sopravvento. Tutta la nostra vicinanza al sindaco Gambino, uomo sempre attento e disponibile all’ascolto”.