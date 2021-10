L’imbarazzante intervento del grillino Giarrusso al Parlamento europeo

La gaffe di Giarrusso davanti ai colleghi europei mette in luce un problema più ampio: questa classe dirigente è impreparata e presuntuosa

Loro erano quelli bravi. I 5 Stelle si presentavano così a tutte le elezioni, comprese quelle politiche del 2018, vantando di essere superiori dal punto di vista morale e della competenza. Lo diceva esplicitamente proprio Dino Giarrusso, ex inviato per le Iene e deputato europeo eletto col Movimento con ben 117.211 preferenze, il più votato di sempre del partito, quando durante un intervento televisivo a La7 affermava che il M5S presentava nei collegi uninominali “personalità di altissimo livello e io sono una di quelle personalità“.

“L’altissimo livello” di Giarrusso si è mostrato in tutta la sua scienza l’altro giorno al Parlamento europeo. Chiamato a intervenire su sua richiesta, l’eurodeputato ha chiesto di poter parlare dalla propria abitazione in collegamento streaming ma incapace di poter attivare la telecamera del suo telefono, ha iniziato a parlare in italiano davanti ai colleghi deputati. La sua invettiva verteva su una critica a un vino prodotto in Croazia nominato Prosek, un nome troppo simile al prosecco italiano secondo l’ex-iena, tanto da impegnare le istituzioni europee a battersi per evitare confusioni e far valere “l’eccellenza italiana“.

Al di là del fatto che un eurodeputato ben pagato e protetto da bonus di vario tipo dovrebbe essere impegnato in battaglie più serie, Giarrusso era chiamato a parlare in inglese, ma in quanto sprovvisto di collegamento video era impossibile per il traduttore fare il suo lavoro e vedere il labiale del parlamentare. Un cittadino immagina che, come evidenziato dal curriculum di Giarrusso che vanta una buona competenza dell’inglese, non ci sia nessun problema: il paladino pentastellato dei cittadini onesti saprà tenere una breve conversazione nella lingua anglosassone.

Invece no. Giarrusso balbetta: “I try, i’m not perfect, my english is not perfect“. L’imbarazzo continua con un “Prosecco is patrimonio of Unesco” fino alla resa: “Scusate non posso continuare con l’intervento. L’ho preparato in italiano. Non mi è stato detto che dovevo prepararlo in inglese e non riesco a tradurlo simultaneamente”. Giarrusso rinuncia all’intervento, il prosecco italiano non sarà difeso dall’irreprensibile e competente eurodeputato eletto con i 5 Stelle.

I social non gli perdonano questa figuraccia, le critiche sul suo profilo Facebook arrivano anche dai suoi sostenitori. La toppa è peggio del buco quando l’ex-iena prova a giustificare la gaffe con un lungo e patetico post. Ci si stupisce che un eurodeputato, e il riferimento non è solo al povero Giarrusso, non sia in grado di tenere una breve e semplice discussione nella lingua più parlata al mondo, che i suoi interventi in Aula vertano su temi più importanti e che, siamo davvero alle basi, sia almeno presente quando è richiesto il suo intervento davanti ai colleghi di tutta Europa. Ci riesce persino Di Maio, il ministro si è messo sotto in questi mesi e ha studiato.

La classe dirigente italiana ha forse toccato il fondo: poco preparata, incapace di comprendere le necessità dei cittadini e di saperle quantomeno esprimere in modo corretto, ma soprattutto spaccona e presuntuosa. Il Movimento 5 Stelle si era presentato come “la soluzione” al disastro generazionale italiano, attaccando pesantemente gli altri partiti, “gente da spazzare via” secondo molte delle campagne politiche dei seguaci di Grillo. E invece si è mostrata essere la parte più arrogante del Paese, quella che crede di sapere e invece non sa e non fa. Giarrusso, perfetta incarnazione del grillismo, si è dimostrato negli anni il più superbo tra i superbi: tracotante, verbalmente aggressivo e rabbioso. Ma forse in questo è la perfetta rappresentazione di quei cittadini che gli hanno dato fiducia.