Incendio e crollo palazzina a Pinerolo: un morto e tre feriti gravi

Stamani è andata a fuoco una palazzina a Pinerolo, Torino. Il crollo dell’edificio ha causato una morte e tre feriti in condizioni gravi.

Questa mattina a Pinerolo, nel torinese, in piazza Sabin 6 c’è stata molta paura. Una palazzina è andata a fuoco per un incendio: si è sentito un fortissimo scoppio, poi parte dell’edificio è crollato.

Incendio a Pinerolo, morta un’anziana e tre feriti gravi

L’incendio ha avuto origine dal terzo piano dell’edificio, probabilmente a causa di una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. E’ morta un’anziana di 84 anni il cui cadavere carbonizzato è stato trovato al terzo piano dello stabile.

Leggi anche -> Nobel, solo un premio alle donne. Ma ciò che vale è il merito

Secondo le prime ricostruzioni l’esplosione sarebbe avvenuta intorno alle ore 7:40 di stamani, ma le cause sono ancora da accertare. Sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti per evacuare lo stabile di 12 appartamenti. Tra i condomini un ferito grave, il marito della donna deceduta, di 74 anni.

Leggi anche -> Omicidio Teulada, arrestato il presunto assassino di Alessio Madeddu

L’uomo ha riportato ustioni di primo e secondo grado sull’80% del corpo. Intubato, è stato trasportato con l’elisoccorso al Cto di Torino. Altre due persone sono rimaste ferite in maniera meno grave e sono stati trasportati all’ospedale di Pinerolo, una in codice giallo e l’altra in codice verde.