Scambia per ladri due ragazzi e gli spara: tornavano da una partita di calcetto

Un uomo ha scambiato per ladri due giovani e li ha uccisi sparandogli a colpi di pistola. I due tornavano da una partita di calcetto.

Due giovani incensurati di 26 e 27 anni sono stati uccisi a colpi di pistola durante la notte a Ercolano, in provincia di Napoli. La tragedia ha avuto luogo a via Marsiglia, all’altezza del civico 27, una strada che si trova in una zona isolata nella città degli scavi.

Scambia per ladri due giovani fermi in macchina: esplosi quatto colpi d’arma da fuoco

Secondo le prime ricostruzioni fatte dai Carabinieri, i due giovani potrebbero essere stati scambiati per ladri da un residente, il proprietario di una villetta di via Marsiglia, che avrebbe fatto fuoco contro di loro con una pistola.

Leggi anche -> L’imbarazzante intervento del grillino Giarrusso al Parlamento europeo

I due giovani si trovavano intorno all’una e mezza di notte in macchina quando sono stati colpiti dai proiettili. E’ molto probabile che fossero di ritorno da una partita di calcetto, non molto lontano dal luogo della tragedia, quando si sono fermati a chiacchierare.

Leggi anche -> Incendio e crollo palazzina a Pinerolo: un morto e tre feriti gravi

I ragazzi erano fermi all’interno di un’auto quando il padrone della villetta di due piani è sceso armato di pistola e ha esploso almeno quattro colpi. Il rumore degli spari ha svegliato alcuni vicini: «Credevo si trattasse di fuochi d’artificio», ha raccontato Sofia Cozzolino, una donna che abita a una trentina di metri dal luogo del duplice omicidio.

Sul posto è arrivato stamani anche il pubblico ministero per accertare i fatti. Sono state ascoltate alcune persone residenti nella zona, al vaglio la posizione dell’uomo che avrebbe fatto fuoco e ucciso i due giovani. Esclusa la matrice malavitosa dell’omicidio, ma resta da capire cosa ci facessero i due giovani durante la notte in via Marsiglia.