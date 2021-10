Paola è sparita, da mesi soffriva per la perdita del figlio 20enne

Paola Tonoli non è più reperibile, le forze dell’ordine stanno cercando nella zona del bresciano. Da tempo era turbata per la morte del figlio

Paola Tonoli è scomparsa, da mercoledì le forze dell’ordine sono state allertate del fatto che sia non reperibile. A preoccupare la sua condizione mentale, minata dalla morte del figlio 20enne avvenuta la scorsa estate. Paola è una donna di 43 anni residente nella provincia di Brescia, le ricerche si stanno concentrando nelle zone di San Felice del Benaco e Manerba.

Il figlio era deceduto in seguito a circostanze poco chiare. La sera prima del decesso aveva avuto una discussione con alcuni amici, poi una caduta e l’arrivo al pronto soccorso per le cure. Aveva scelto di essere dimesso e tornare a casa. In merito al decesso la Procura di Brescia aveva aperto un’inchiesta per omicidio preterintenzionale. Il padre del giovane e marito della donna scomparsa è il pittore Francesco Freddi, molto conosciuto nel Bresciano.

La famiglia ha diffuso le caratteristiche della donna: indossa una felpa nera, pantaloni verdoni e scarpe da ginnastica nere. Rispetto alla fotografia diffusa ha i capelli più corti, con un ciuffo da ragazzo, ed è dimagrita.