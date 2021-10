Biden risponde ai vescovi: “Il Papa mi ha detto che posso prendere la comunione”

Il Presidente degli USA Joe Biden ha incontrato il Papa, il quale gli ha confermato che può prendere la comunione.

Nel colloquio di un’ora e mezzo avuto in Vaticano, il Papa e il Presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden non hanno parlato di aborto, ma, assicura leader, il pontefice gli ha detto che può continuare a ricevere la comunione.

Biden, lungo colloquio con Papa Francesco: può ancora ricevere la comunione

Il tema era stato sollevato dai vescovi americani, indignati per la decisione di Biden di sostener la libertà di scelta sulla questione dell’aborto. “Abbiamo parlato del fatto che fosse felice che sono un buon cattolico e dovrei continuare a ricevere la comunione“, ha rivelato il capo della Casa Bianca dopo l’incontro con Papa Francesco. La questione è molto sentita negli Usa dopo che in Texas è entrata vigore una nuova legge molto restrittiva sull’interruzione di gravidanza, la più radicale del Paese, contro la quale si è schierato il Presidente.

Leggi anche -> Lite furiosa fuori da un locale: 24enne muore accoltellato

Quello tra Papa Francesco e Biden è stato un colloquio particolarmente lungo. A voler stilare una classifica, è il più lungo colloquio tra un pontefice e gli ultimi presidenti americani. Sempre Papa Bergoglio si era intrattenuto con Barack Obama per 50 minuti, e per mezz’ora con Donald Trump. Benedetto XVI, invece, aveva dialogato per un’ora con il Presidente George W. Bush.

Leggi anche -> Bollettino coronavirus 30 ottobre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Al momento dello scambio dei doni, Bergoglio ha regalato a Biden un dipinto raffigurante un pellegrino e la copia del Documento sulla Fratellanza Umana. Il presidente americano ha donato al Papa una casula tessuta a mano risalente agli anni ’30 del Novecento.

“Nella sua udienza con papa Francesco oggi il Presidente Biden ha ringraziato Sua Santità per il suo sostegno ai poveri e a chi soffre per fame, guerra e persecuzione nel mondo”, riferisce la Casa Bianca in una nota. Biden “ha lodato la leadership di Papa Francesco nel combattere la crisi climatica, come anche il suo impegno a garantire la fine della pandemia per tutti, attraverso la condivisione dei vaccini e una ripresa economica globale equa”, conclude la nota.