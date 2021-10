Ikea Italia, 600 euro in più in busta paga ai dipendenti per l’impegno durante la pandemia

La multinazionale ha deciso di varare un bonus da oltre cento milioni di euro come premio ai dipendenti per l’impegno lavorativo dimostrato durante la pandemia. All’Italia saranno destinati oltre quattro milioni, che si tradurranno in 600 euro in più nelle buste paga, indipendentemente dalla carica che si ricopre all’interno dell’azienda.

Un premio di 4,3 milioni di euro per l’impegno dimostrato durante il periodo della pandemia. Ikea Italia ha infatti deciso di regalare un bonus ai dipendenti: seicento euro in più per busta paga. Soldi che verranno erogati indipendentemente dalla posizione ricoperta all’interno dell’azienda. Si tratta di un riconoscimento lanciato a livello globale. Ikea infatti, di proprietà di Ingka Group, ha destinato a tutte le sedi nel mondo questo bonus per una cifra a 110 milioni di euro. Assunta Enrile, che in Ikea Italia ricopre il ruolo di Country Retail Manager & Country Sustainability Officer, ha dichiarato: “Siamo felici di poter dare oggi questo annuncio, a tutti i co-worker di Ikea Italia va il mio più sentito ringraziamento per quello che abbiamo realizzato insieme. Ikea Italia ha superato sfide incredibili, abbiamo dimostrato di riuscire ad essere flessibili, accelerando le vendite online e adattando i negozi per operare in sicurezza e soddisfare le richieste dei nostri clienti. Non avremmo mai potuto fare tutto ciò senza il coraggio, la dedizione e lo spirito d’iniziativa dei nostri co-worker che hanno contribuito a realizzare la nostra ambizione di rendere migliore la vita in casa di milioni di italiani, proprio quando ne avevano più bisogno”

Le agevolazioni concesse da Ikea ai dipendenti durante il lockdown

Non è la prima iniziativa in cui si prodiga la multinazionale nell’ambito di un piano di welfare aziendale iniziato anni fa. L’anno scorso ad esempio, in pieno lockdown, Ikea comunicò ai propri dipendenti alcune agevolazioni a cui potevano avere accesso, come ad esempio la possibilità per chi era co-worker, di poter richiedere in anticipo tredicesima, quattordicesima e Tfr, dopo un accordo stretto con i sindacati.

Venne anche offerta la possibilità di poter avere un sostegno psicologico gratuito a spesa dell’azienda.