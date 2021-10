Il premier indiano Modi e l’invito per Papa Francesco in India

Il premier indiano Narendra Modi ha invitato papa Francesco a recarsi in visita in India. Lo ha scritto lui su Twitter: “Ho avuto un incontro molto caloroso con papa Francesco. Ho avuto la possibilità di discutere su diversi temi insieme a lui e l‘ho invitato a venire in India”.

Had a very warm meeting with Pope Francis. I had the opportunity to discuss a wide range of issues with him and also invited him to visit India. @Pontifex pic.twitter.com/QP0If1uJAC

