Denise Pipitone, spunta nuova testimone: “Anna Corona mi disse che era morta”

Il caso relativo alla scomparsa di Denise Pipitone, a distanza di quasi vent’anni, non ha ancora trovato una soluzione. Una nuova testimone adesso si sarebbe rivolta agli inquirenti, ma sarebbe stata giudicata inattendibile dai magistrati. “Anna Corona mi disse che la picciridda era morta”, ha detto la donna nel corso dell’ultima puntata di Quarto Grado. Affermazioni che, tuttavia, sono state ritenute prive di riscontro.

Il caso relativo alla scomparsa di Denise Pipitone non sembra essere destinato ad arrivare ad una conclusione, ma anno dopo anno continua ad arricchirsi di nuovi dettagli, che finora non hanno purtroppo mai portato a nulla. Dopo l’intercettazione di Anna Corona (“Vuoi sapere chi è stato quella volta? Io e Giuseppe”) emersa a seguito della riapertura da parte del Tribunale di Trapani dell’inchiesta – archiviata a settembre scorso – adesso una ulteriore presunta prova di colpevolezza è sorta. Una donna, infatti, si è presentata agli inquirenti per raccontare che nel corso di un aperitivo con la madre di Jessica Pulizzi, sorellastra della bambina, quest’ultima avrebbe detto che “la picciridda morse”, ovvero è morta. Una testimonianza che è stata tuttavia ritenuta inattendibile dagli inquirenti e dunque mai tenuta in considerazione.

La donna, venerdì 29 ottobre, è stata ospite della puntata di Quarto Grado ed ha ribadito la sua versione, aggiungendo che all’incontro con Anna Corona era presente anche il marito, il quale conferma che la madre di Jessica Pulizzi ha pronunciato quella frase. “Non ci credevo io nemmeno che mi avesse detto una cosa del genere, così ho chiesto anche a lui, che ha confermato di averla sentita”, ha detto nel corso del programma. La testimonianza è stata rilasciata alla Procura di Marsala ad aprile scorso, ma di essa non è mai stato tenuto conto nel corso dell’inchiesta, nonostante la diretta interessata sia stata convocata per ben due volte dai magistrati. Questi ultimi, infatti, credono che le sue affermazioni siano prive di riscontro.

Il prossimo 23 novembre, ad ogni modo, il Gip sarà chiamato a prendere una decisione in merito al ricorso presentato dai legali di Piera Maggio per la archiviazione della nuova inchiesta relativa alla scomparsa di Denise Pipitone che si era concentrata sul ruolo avuto nella vicenda da Anna Corona, processata per sequestro e poi assolta in ogni grado di giudizio, e Giuseppe Della Chiave, accusato di essere un complice. L’opposizione, tuttavia, riguarda soltanto la madre di Jessica Pulizzi. Le parti civili, in base ai nuovi riscontri, chiedono infatti che si continui ad indagare.