Alessandra Spotti, 15 anni, sparita col fidanzato di 18. Appello dei genitori: «Torna, ti vogliamo bene»

Di Alessandra non c’è più traccia da lunedì, quando i genitori l’hanno portata a scuola in auto. L’appello dei genitori:«Ti aspettiamo»

Alessandra Spotti, 15 anni, è sparita da lunedì scorso, quando i suoi genitori l’hanno accompagnata in auto al liceo Anguissola di Cremona. Alessandra è scomparsa con un ragazzo di 18 anni, che frequenta la stessa scuola. La madre, in lacrime, ha detto:«La portavamo in macchina perché stava attraversando un periodo difficile e non ci sentivamo tranquilli. E avevamo ragione, visto quel che è successo».

Alessandra, infatti, alla fine non è andata a scuola. Si è dileguata con il ragazzo. «Ce l’aveva presentato come un amico di 15 anni». I genitori della ragazza sono affranti e hanno subìto denunciato la sparizione della figlia, e la stessa cosa hanno fatto i genitori del 18enne. La polizia sta investigando, passando al setaccio le immagini delle telecamere di video sorveglianza.

Una delle piste battute dagli inquirenti è che i due ragazzi siano arrivati alla stazione. L’ultimo video li mostra in via Palestro, lunedì mattina ore 8, la via in cui è situata la loro scuola. L’ipotesi è che possano aver preso un treno in direzione Milano. Pare che la ragazza abbia lasciato il cellulare a un’amica, il 18enne invece non ha portato con sé lo smartphone. I genitori di Alessandra hanno fatto un appello alla figlia:«Non aver timore di tornare a casa, ti vogliamo bene e ti aspettiamo».