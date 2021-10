La tragica esecuzione di un condannato a morte colpito da convulsioni

Forti polemiche in Oklahoma (Usa) per l’esecuzione di John Grant, afroamericano 60enne, condannato a morte nel 2000 per aver ucciso un dipendente del carcere. Giustiziato con sofferenze indicibili

La tragica esecuzione di John Grant, 60 anni, afroamericano, ha scatenato un mare di polemiche in Oklahoma (Usa). L’uomo, condannato a morte nel 2000 per aver assassinato un dipendente del carcere, ha avuto vomito e convulsioni durante l’esecuzione. I boia hanno usato un cocktail fatale su cui si sospettava che potesse provocare sofferenze atroci. Le autorità hanno iniettato tre sostanze all’uomo, dichiarato poi deceduto alle 16:21 (23:21 nel nostro Paese). Questo genere di esecuzione era occorso nel 2014 e nel 2015, ma le atroci sofferenze dei detenuti hanno portato le autorità a dichiarare una moratoria in merito alle esecuzioni. L’uomo «ha iniziato a tremare poco dopo la prima iniezione», ha raccontato Sean Murphy, reporter presente all’esecuzione. John Grant ha avuto venti convulsioni e ha vomitato più volte, poi è svenuto.

«Ho visto 14 esecuzioni, non ho mai visto niente del genere», ha aggiunto. Ma l’atroce sofferenza causata da questa esecuzione ha attirato una pioggia di critiche:«L’Oklahoma aveva bloccato i suoi ultimi tre tentativi di esecuzione prima della sua pausa di sei anni, ma apparentemente non ha imparato nulla da quell’esperienza», ha detto Robert Dunham, gestore del Dpic (Death Penalty Information Center).

Proprio alcuni giorni fa, i servizi penitenziari dello stato americano avevano dichiarato che il loro protocollo era “umano ed efficace” e che quindi era possibile ricominciare con le esecuzioni. Il legale di alcuni detenuti, Dale Baich, dice che ci si stanno ponendo seri quesiti sul dolore provocato dal cocktail letale e la sua conformità con la Costituzione Usa, che non consente «punizioni crudeli e insolite». «Un processo su questa particolare questione dovrebbe iniziare a febbraio e le esecuzioni non dovrebbero riprendere prima di allora», ha aggiunto l’avvocato.

Leggi anche:—>Moglie e marito no-vax prendono il Covid: chiusi Comune e Tribunale

Inizialmente la Corte d’Appello aveva sospeso l’esecuzione di John Grant, ma le autorità dell’Oklahoma hanno fatto ricorso alla Corte Suprema Usa per ribaltare la sentenza e l’Alta Corte, senza spiegare le motivazioni, ha acconsentito all’esecuzione. Il protocollo oggetto della contestazione prevede sedativo, anestetico (che dovrebbe prevenire il dolore) prima di iniettare cloruro di potassio a dose mortale.

Leggi anche:—>Bimbi maltrattati in nido comunale: tre maestre condannate a 16 mesi di prigione

Nel 2014, Clayton Lockett fu giustiziato ed è morto agonizzante per 43 minuti, mentre nel 2015, Charles Warner, si lamentò morendo che il suo corpo “stava bruciando”, poiché i boia si erano serviti del prodotto errato. Nel 2020 hanno creato un nuovo protocollo, dopo questi fallimenti. Ora l’Oklahoma intende giustiziare Julius Jones, un uomo afroamericano di 41 anni, condannato nel 2002 per aver ucciso un uomo d’affari bianco, ma lui ha sempre negato ogni addebito.