Caso Denise Pipitone, Anna Corona intercettata:«Siamo stati io e Giuseppe»

Spunta un’intercettazione di Anna Corona da parte dei carabinieri di Trapani lo scorso 25 maggio nel corso dell’inchiesta

Spunta una nuova intercettazione di Anna Corona nel caso Denise Pipitone. Questa volta si tratta di una frase intercettata dai carabinieri di Trapani lo scorso 25 maggio:«Lo vuoi sapere cu fu tanno? Io cu Giuseppe»(“Vuoi sapere chi è stato quella volta? Io e Giuseppe”). La frase è stata intercettata nel corso dell’inchiesta, riaperta la scorsa primavera dalla Procura di Marsala (che a settembre ha chiesto l’archiviazione), mentre la donna parlava con la figlia Alice. Parole dette a bassa voce.

Le parti civili ipotizzano che si stesse riferendo al sequestro della piccola. Il “Giuseppe” a cui si riferisce Anna Corona non è stato individuato. In merito a questa intercettazione e su altre, si basa l’opposizione delle parti civili alla richiesta di archiviazione della Procura.

L’indagine è incentrata su Anna Corona, 58 anni, madre di Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise, processata per sequestro e poi assolta in ogni grado di giudizio e su Giuseppe Della Chiave, 53 anni nonché la coppia Antonella Allegrini, 63 anni e Paolo Erba, 71. Gli ultimi due sono indagati per falsa testimonanza al pm.

L’opposizione alla richiesta di archiviazione, in merito a cui il gip deciderà il 23 novembre, riguarda solo Anna Corona. Secondo una testimone, Corona avrebbe detto:«A picciriddra morse (“la bambina è morta“). A Piera le si deve bruciare il cuore».

Su questi e altri indizi le parti civili (Piera Maggio e Piero Pulizzi) chiedono di proseguire le indagini preliminari sulla sparizione di Denise.