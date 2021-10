Sorelle uccise in casa famiglia: trovato il corpo della madre nell’Adige

Il corpo è stato ritrovato dopo 24 ore dalla morte delle due bambine, Sabadi e Sandani, di 11 e 3 anni, morte per soffocamento. La 33enne è la principale sospettata dell’omicidio delle sue figlie.

È stato ritrovato il corpo di Sachithra Nisansala Fernando Dewedra Mahawaduge, la 33enne è sospettata di aver ucciso le sue due figlie, Sabadi e Sandani, di 11 e 3 anni. Il corpo si trovava nel fiume Adige, a Verona a circa 200 metri di distanza dal posto in cui erano stati ritrovati la sua borsa e il suo cellulare.

L’omicidio

Martedì mattina, un operatore della casa famiglia in cui la 33enne viveva con le sue due figlie ha trovato i corpi senza vita di Sabadi e Sandani. Non vedendole uscire dalla propria stanza per andare a scuola, l’operatore si è preoccupato e, entrando in stanza, ha fatto la tragica scoperta. L’autopsia ha rivelato che Sabadi e Sandani sono morte per soffocamento meccanico violento. Per ucciderle è stato probabilmente utilizzato un cuscino: nei prossimi giorni, però, saranno eseguiti altri esami per capire meglio come siano andate realmente le cose.

La madre, quella mattina stessa, ha fatto perdere le sue tracce. Probabilmente è scappata da una finestra – rimasta aperta – che dava sul cortile per poi scavalcare il cancello per arrivare in strada senza farsi vedere dall’operatore presente 24 ore su 24 nella struttura. Alle ricerche, durate circa 24 ore, hanno preso parte unità cinofile, sommozzatori dei Vigili del. Fuoco e della Protezione Civile e sono stati usati anche droni ed elicotteri.