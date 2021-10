Da Ottobre si torna a sciare: la lista degli impianti aperti

Cervinia, Tirolo, Livigno fino a Les Deux Alpes. In questi luoghi è già possibile sciare.Con la stagione autunnale appena iniziata, gli appassionati di sci possono tirare un sospiro di sollievo. Finalmente è possibile tornare a sciare fra i comprensori dell’arco alpino in tutta sicurezza, come assicurano i gestori degli impianti che hanno riaperto. I turisti tornano così sulle numerose piste a disposizione sparse tra Italia, Austria, Svizzera e Francia dove possono cimentarsi con gli sci ai piedi sia da fondo sia da discesa.

Breuil-Cervinia – l’apertura della stagione in Val d’Aosta è stata un successo: nel weekend del 16 e 17 Ottobre gli impianti a Plateau Rosa contavano circa 2’000 appassionati dello sci e della montagna. I turisti hanno approfittato della riapertura nel fine settimana per dare il via alla stagione che si chiuderà il 1 Maggio 2022; il tutto con grande senso di responsabilità. Sul versante italiano, in attesa di condizioni meteo che consentiranno la riapertura di tutti gli impianti, prosegue l’innevamento artificiale del Cervino Ski Paradise, che con i suoi 360 chilometri di piste, fanno del tratto Cervinia-Valtournenche-Zermatt uno dei più grandi comprensori sciistici transfrontalieri. Inoltre per accedere agli impianti è obbligatorio esibire il green pass ed un documento d’identità in corso di validità ed indossare una mascherina chirurgica o ffp2 che copra correttamente naso e bocca, salvo che per i minori di 12 anni.

Livigno – a Livigno, in provincia di Sondrio, grazie a delle moderne tecniche di innevamento, si può già praticare lo sci di fondo su 5 dei 30 chilometri totali di piste. L’accesso all’anello di Marianna Longa è riservato agli atleti professionisti fino alle 12 mentre gli amatori potranno sciare dalle 12 alle 18.30. Il 27 Novembre ci sarà ufficialmente il via alla stagione con l’apertura degli impianti di risalita e le piste da discesa.

Ötztal e Sölden – in Austria si scia già sui ghiacciai della vallata tirolese dell’Öetzal con 70 chilometri di piste, divise in 15 impianti. Ötztal vanta le più attrezzate aree sciistiche delle Alpi, come Sölden, Gurgl e Hochoetz. Tutti gli appassionati a partire da quest’inverno avranno a disposizione l‘Ötztal Superskipass, con i suoi 363 chilometri di piste, 90 impianti di risalita e 6 aree sciistiche consorziate tra di loro. La località sciistica del momento è quella di Sölden, che ha 31 impianti di risalita e 144 km di piste di vari livelli, che attira appassionati anche grazie ai numerosi eventi organizzati. Il 23 e 24 Ottobre è partita ufficialmente la stagione invernale con la Coppa del Mondo di Sci che ospita sul ghiacciaio del Rettenbach i campioni internazionali. Per garantire la massima sicurezza saranno eliminate le code agli impianti di risalita in Öetzal, grazie al trasporto di circa 68000 persone all’ora.

Altre piste aperte sui ghiacciai austriaci – Si può sciare anche sui ghiacciai di Stubai, Hintertux, Pitztal e Kaunertal, che con i loro 3000 metri di altitudine danno il massimo piacere agli appassionati di sci in quanto possono garantire una stagione lunghissima con la neve sempre presente. In Tirolo i ghiacciai comprendono 300 chilometri di piste, impianti di risalita, 100 chilometri di varianti e circa 75 funivie. Il ghiacciaio dello Stubai è chiamato “Regno della neve” perché grazie ai suoi 65 chilometri di piste è il più grande comprensorio sciistico su ghiacciaio dell’Austria ed è amato anche dai bambini. Nonostante lo Stubai Snowpark sia già uno dei luogi migliori per divertirsi, con l’avvento della nuova stagione ci saranno delle novità, come una nuova jibline lunga 300 metri.

Svizzera e Francia – In Svizzera come di consueto apre le danze Diavolezza in Engadina,che è stata la prima ad aprire le proprie piste agli sci club e agli appassionati che possono divertirsi e sciare in un contesto senza eguali. Anche in Francia riaprono gli Impianti più precisamente a Les Deux Alpes, che grazie ai suoi 220 chilometri di piste è uno dei comprensori alpini più importanti, tanto che sul ghiacciaio ci si allena anche in piena estate.