Denise Pipitone, le rivelazioni di Fabrizio: “Jessica la odiava, voleva farla pagare a Piera Maggio”

Denise Pipitone, torna a parlare Fabrizio, l’ex fidanzato di Jessica Pulizzi: “Jessica la odiava. Voleva farla pagare a Piera Maggio. Di lei diceva che non era degna di avere una figlia”.

Torna a parlare Fabrizio, ex fidanzato di Jessica Pulizzi, la sorellastra della bambina sparita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo. L’uomo è stato ascoltato durante la trasmissione “Chi l’ha visto?”, condotta da Federica Sciarelli e in onda su Rai 1. Nella puntata di mercoledì 2 giugno, Fabrizio ha ripercorso una strada fatta di sospetti in merito al ruoro che Jessica possa aver avuto nella scomparsa di Denise Pipitone. Del resto, già qualche settimana fa, l’uomo aveva spiegato di sospettare di lei, da “quando si è scoperto che Piero Pulizzi, padre di Jessica, era anche il vero padre della bimba”.

“Così come ho sofferto io adesso soffrono gli altri”

“Conosco Jessica Pulizzi da diversi anni, eravamo fidanzati fin da adolescenti. Successivamente ho conosciuto anche i suoi genitori, la mamma Anna Corona e il padre Piero. All’epoca il papà di Jessica frequentava Piera Maggio e il 26 ottobre nasce la piccola Denise. Jessica ha sempre imputato alla relazione extraconiugale del padre con Piera la rottura dei genitori. Per questo odiava con tutte le sue forze la Maggio e anche il frutto del loro amore, Denise“. Queste le parole che Fabrizio ha rilasciato durante la trasmissione in onda su Rai 1.

L’uomo, sempre durante il suo intervento, ha poi raccontato di aver rivisto la sua ex fidanzata nel 2004, occasione in cui le avrebbe chiesto cosa sapesse in merito alla scomparsa di Denise. “Ce l’ammazzasti a chidda?” si sente infatti rivolgerle, in una delle intercettazioni ascoltate durante la messa in onda di “Chi l’ha visto?”. In particolare, voleva conoscere le intenzioni della donna, quando questa le aveva confessato di voler fare “qualcosa contro Piera Maggio”. Un intento, quello il suo, per il quale Jessica aveva persino pensato di entrare in contatto con alcuni personaggi criminali di Mazara.

Dai racconti di Fabrizio, poi, la donna continuava a rivolgersi nei confronti di Piera Maggio con epiteti volgai, rabbiosi, accusandola di essere la responsabile della rovina della sua famiglia. “Così come ho sofferto io adesso soffrono gli altri“, sarebbero infatti le parole che la donna avrebbe rivolto a Fabrizio. Perché Jessica, secondo quanto dichiarato dall’uomo, odiava Piera al punto tale da essere in grado di compiere un gesto disperato e folle, pur di colpirla e di assaporare la sua “vendetta”. E infatti, ai carabinieri l’uomo aveva già raccontato: “La chiamava in tutti i modi. La odiava da quando era venuta a conoscenza della relazione extraconiugale di suo padre con lei, prima che la ufficializzassero. Di lei diceva che non era degna di avere una figlia e voleva a tutti i costi che io la aiutassi a bruciarle l’auto”.