Denise Pipitone, parla l’ex fidanzato di Jessica: “Così come ho sofferto io, adesso soffrono gli altri”

La clamorosa rivelazione nel corso del programma “Domenica Live” di Barbara D’Urso. Le parole di Fabrizio, ex fidanzato di Jessica, accusano la ragazza di aver in qualche modo avuto un ruolo nel rapimento di Denise.

Dichiarazioni forti, nette, che indicano una strada chiara da seguire per scoprire che fine ha fatto Denise. Le ha espresse Fabrizio, ex fidanzato di Jessica, la sorellastra della bambina sparita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo. “Prima del 2004 non avevo mai chiesto a Jessica se effettivamente, nonostante le voci che circolavano, lei avesse a che fare con quel fatto”, avrebbe dichiarato il ragazzo agli investigatori. “Ma quando si è scoperto che Piero Pulizzi, padre di Jessica, era anche il vero padre della bimba, il sospetto che la stessa Jessica avesse portato a compimento tale efferato atto è stato più forte di me”, avrebbe proseguito Fabrizio secondo le dichiarazioni riportate a Domenica Live.

LEGGI ANCHE: Denise Pipitone, la svolta «Indagati Anna Corona e Beppe Della Chiave».

Una frase, che sarebbe stata pronunciata da Jessica e che sarebbe stata citata da Fabrizio agli inquirenti, fa venire i brividi: “Così come ho sofferto io, adesso soffrono gli altri”. Parole e atteggiamenti che avrebbero fatto accrescere i sospetti nei confronti di Jessica da parte dell’ex fidanzato: “Ho insistito per sapere se lei avesse a che fare con la scomparsa di Denise, ma lei rispondeva in maniera evasiva” avrebbe aggiunto Fabrizio così come riportato qualche minuto fa in “Domenica Live”. “Dal modo in cui rispondeva, in maniera evasiva, ho avuto la netta sensazione che era stata lei a commettere quel gesto criminoso“, ancora le parole del ragazzo.

“In 3 anni di assidua frequentazione ho imparato a conoscerla e a capire quando mi diceva le bugie” prosegue la testimonianza di Fabrizio riportata durante la trasmissione televisiva. “In questa occasione (quella in cui aveva pronunciato la frase, ndr) è stata quella la mia sensazione. Mi ribadiva il fatto che quando era fidanzata con me io la tenevo a freno e la facevo desistere dal commettere fesserie. A questo punto si metteva a piangere ed in lacrime mi diceva che da quando l’avevo lasciata non ci stava più con la testa e non capiva quello che faceva”.

LEGGI ANCHE: Denise Pipitone, dopo 17 anni le parole del padre: “Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi, stravedeva per me”

Infine, l’ammissione, sempre come riportato in “Domenica Live”: “Dalle sue parole e da quelle lacrime ho avuto paura e sconcerto, avvertendo che era una specie di confessione in merito al suo diretto coinvolgimento nella scomparsa della piccola Denise. Pur non ammettendolo chiaramente, dall’intesa che c’era tra noi ho intuito che lei aveva effettivamente commesso qualcosa di grave nei riguardi della bambina”.