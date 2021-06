Bollettino coronavirus 3 giugno: 1.968 contagi 59 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 3 giugno, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 59 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 62). I positivi sono stati 1.968, in calo rispetto ai 2.897 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 97.633 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 226.272. Il tasso di positività è dell’2%, in aumento rispetto all’1,2% di ieri.

Sono 892 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia. Con un calo di 41 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, sono stati 24 (ieri erano stati 33). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.717, in calo di 141 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 334).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.225.163, i morti 126.342. I dimessi ed i guariti sono invece 3.893.259, con un incremento di 6.392 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 205.562, in calo di 4.488 nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

219 nuovi casi e 3 morti in Piemonte

Sono 219 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari a 2% dei 10.814 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 97 (44,3%). L’Unità di crisi regionale ha registrato anche tre decessi, di cui uno nella giornata di oggi, e 393 guariti. Prosegue il calo dei ricoveri: sono 75 (-4) in terapia intensiva, 513 (-29) negli altri reparti, mentre i piemontesi in isolamento sono 3.798. Gli attualmente positivi sono 4.386. Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 364.920 positivi, 11.650 decessi e 348.884 guariti.

D’Amato (Lazio), ‘oggi 196 casi e 6 decessi’

“Oggi nel Lazio, su oltre 7mila tamponi (-2.975) e oltre 3mila antigenici per un totale di oltre 10mila test, si registrano 196 nuovi casi positivi (-15), i decessi sono 6 (+2), i ricoverati sono 843 (+5). I guariti 1.086, le terapie intensive sono 134 (-9). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’1,8%. I casi a Roma città sono a quota 123″. Lo riferisce l’assessore Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nel dettaglio, ecco i numeri azienda per azienda. Asl Roma 1: sono 47 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano zero decessi. Asl Roma 2: sono 56 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra un decesso. Asl Roma 3: sono 23 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano zero decessi. Asl Roma 4: sono 2 i casi nelle ultime 24 ore si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra un decesso. Asl Roma 5: sono 22 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 3 decessi. Asl Roma 6: sono 20 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano zero decessi.

Toscana; 7 morti, sotto 100 ricoveri terapia intensiva

In Toscana sono 241.929 i casi di positività al Coronavirus, 186 in più rispetto a ieri. I nuovi casi, età media 39 anni, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 7.070 tamponi molecolari e 1.803 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 3.654 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,1% è risultato positivo. Oggi si registrano altri 7 decessi – 2 uomini e 5 donne con un’età media di 76,6 anni – che portano il totale a 6.736. I ricoverati sono 469,8 in meno rispetto a ieri: in calo anche a terapia intensiva (meno 4) che scende sotto quota 100, per la precisione sono 99. Questi i dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 228.399 (94,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 6.794, -4,6% rispetto a ieri. Complessivamente, 6.325 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (317 in meno rispetto a ieri, meno 4,8%). Riguardo alle singole province Firenze registra 64 casi in più rispetto a ieri, Prato 19, Pistoia 20, Massa Carrara 13, Lucca 6, Pisa 14, Livorno 8, Arezzo 11, Siena 24, Grosseto 17. Grosseto.

In Sardegna 33 nuovi casi di positività, 3 i decessi

Sono 33 i nuovi casi di positività al Coronavirus accertati in Sardegna, 3 i decessi, poco più di 1.200 i test in più eseguiti. Sono 127 (-3) le persone attualmente ricoverate in ospedale, 14 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.413 e i guariti in più 100. Dei 56.768 casi positivi complessivamente accertati, 14.856 (+10) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.654 (+2) nel Sud Sardegna, 5.159 a Oristano, 10.887 (+20) a Nuoro, 17.198 (+1) a Sassari.

In Abruzzo 10 nuovi positivi e 2 decessi

Sono complessivamente 74.151 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 10 nuovi casi, 3 dei quali hanno meno di 19 anni. Sale a 2.486 il bilancio dei pazienti deceduti con 2 nuovi casi (una 98enne della provincia di Chieti e una 80enne della provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 66.387 dimessi/guariti (+60 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5278 (-53 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1124569 tamponi molecolari (+1293 rispetto a ieri) e 465903 test antigenici (+263 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.6 per cento. Ricoverate 119 persone (-1 rispetto a ieri), 12 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre altri 5.147 (-52 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 18.705 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1 rispetto a ieri), 19.308 in provincia di Chieti (+3), 18.084 in provincia di Pescara (+6), 17.292 in provincia di Teramo (+1), 581 fuori regione (-2) e 181 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

In aggiornamento