Discute con la vicina e la aggredisce con le forbici: la colpisce ovunque

È accaduto intorno alle 12.30 in un condominio di via Lo Schiavo, ad Artena (Roma). La donna era già nota alle forze dell’ordine.

Una 50enne ha discusso con la vicina di casa e al culmine del diverbio ha afferrato un paio di forbici e l’ha colpita al torace, al petto e alle braccia. La donna era già nota alle forze dell’ordine, le sono state sequestrate le forbici ed è stata arrestata con l’accusa di lesioni personali aggravate e portata ai domiciliari dai carabinieri in casa della figlia, a Labico.

La vittima è una donna di 48 anni ed è stata portata all’ospedale di Colleferro in codice giallo e non è in pericolo di vita.